竹內結子愛台灣「夏洛克小姐也喜歡」

竹內結子（中）超親民，與影迷瘋玩自拍。（盧禕祺攝）

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中國時報
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竹內結子（左）和小澤征悅來台宣傳新戲，透露兩人在劇中演出機智兄妹。（盧禕祺攝）

竹內結子與小澤征悅23日出席HBO Asia首部日文原創影集《神探夏洛克小姐》宣傳活動，劇中竹內變身女版「夏洛克」，兩人飾演兄妹，兄妹倆智商雖高，卻又不停爭執，竹內推薦：「來看我們兄妹鬥嘴！」小澤則搞笑說：「若我真有一個這麼漂亮的妹妹，一定每天帶她去公園逛逛。」

竹內結子本身非常喜歡福爾摩斯系列，特別是英國演員班奈狄克康柏拜區演出的劇集《新世紀福爾摩斯》，為演好新版夏洛克，她特意停看所有相關作品，透露角色跟自己一樣喜歡喝茶、吃甜食，來台期間去士林吃大腸麵線、胡椒餅，體會腳底按摩，也認為飾演的夏洛克小姐會跟自己一樣喜歡台灣這個美食王國。

現學現賣台語

小澤征悅學了不少中文，現場狂喊「我愛台灣」、「漂亮」、「小籠包」，還現學現賣幾句台語，像是「竹內結子妳好美」、「我好帥」，笑料十足，他前天吃了清粥小菜，還要找時間品嘗小籠包。

活動最後邀來HBO Asia首部中文原創影集《通靈少女》的導演陳和榆擔任嘉賓，陳和榆是兩位演員的粉絲，竹內結子也爭取跟導演合作拍戲的機會，小澤征悅接著自薦，強調若真的要合作，別忘了他還是要演竹內結子的哥哥。

《神探夏洛克小姐》將在4月27日上午9點，於HBO及HBO HD頻道首播，晚上9點重播。

(中國時報)

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