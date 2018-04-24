舒淇霸氣穿VERSACE 蔡依林擁女王氣場

天后舒淇選穿出自VERSACE 2018春夏系列的巴洛克印花長裙搭配絲質襯衫，現身北京國際電影節閉幕典禮。（VERSACE提供）

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中國時報
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蔡依林一襲出自VERSACE春夏系列的巴洛克圖騰洋裝，搭配短版牛仔外套，同樣爆發女王氣場。（CFP）
VERSACE金屬釦皮帶，3萬1000元。（VERSACE提供）
VERSACE高跟涼鞋，2萬7000元。（VERSACE提供）

舒淇日前以評審委員身分出席北京國際電影節閉幕典禮，並於活動中大器換穿包含Elie Saab、Blumarine在內的3套禮服造型，不負紅毯女王稱號；其中她於上台頒獎時的一襲VERSACE春夏系列印花長裙，更是霸氣十足，金色巴洛克圖騰拼接裙下若隱若現的蕾絲，彰顯整體華麗風範。

而身為VERSACE之友的蔡依林，也於日前活動中，選穿出自品牌春夏系列中的巴洛克印花洋裝搭配短版牛仔外套，以強烈視覺凸顯90年代風格帶出的自信態度，賦予大膽花色不同剪裁，同樣女王氣場爆棚。

個性鮮明的VERSACE 2018春夏女裝，是現任創意總監Donatella Versace獻給創辦人Gianni Versace的完美紀念；Donatella回顧品牌歷史元素，並以嶄新的細節演繹，混搭出自1991春夏系列中的雜誌封面圖騰及1992春夏系列中的巴洛克印花等樣式，藉由重新審視經典中，延續品牌在藝術及流行文化中的影響力。

(中國時報)

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