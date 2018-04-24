王樂妍健身練戲 穿XXS超緊身

王樂妍主演故事工廠舞台劇《偽婚男女》口碑傳出，6月將在國家戲劇院加演，讓她勤運動保持好體力，Le Coq Sportif輕薄運動外套2990元、Le Coq Sportif POLY運動長褲2390元。（JOJ PHOTO攝）

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中國時報
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王樂妍近來熱中運動，腿部肌肉很軟Q，Le Coq Sportif亮色系休閒外套2390元、素色T恤1290元、運動機能內搭褲1890元、運動短褲1590元、輕質慢跑鞋1990元。（JOJ PHOTO攝）
Le coq sportif Line Art T恤（男），1690元。（滿心企業提供）
Le coq sportif Line Art 短版T恤（女），1690元。（滿心企業提供）
Le coq sportif Global單車鞋（黑），鞋舌能隱藏鞋帶3990元。（滿心企業提供）

故事工廠舞台劇《偽婚男女》好口碑傳出，正在北中南巡迴演出，6月份國家戲劇院也將加演，劇情描述同志假結婚故事，王樂妍飾演女同志，因長輩壓力不得不與男人假結婚，擁有性感身材的她，近年才投入運動健身，「舞台劇籌備很耗體力，近期特別加強健身，一方面為養生，也能使體力保持良好。」

腿部軟Q 伸展動作難不倒

她為法國運動品牌Le coq sportif Sport（公雞牌）拍攝運動專題，為姿勢各種旋轉、跳躍不停歇，耗費極大體能，也發現她腿部肌肉軟Q，各種伸展都不費力。「我很享受跳躍感，滿頭大汗完有種排毒的舒暢！」

王樂妍坦承有點「逼自己」運動，前幾年曾被媒體拍到「飄嬸味」的變胖照片，為了雪恥她勤於雕塑身材，目前的確玲瓏有致，加上天生的童顏感，使穿上緊身裝的她愈來愈年輕，還自爆現在都穿「XXS」尺寸。「我很嚮往有人說，一天不運動會睡不著，我超想變成那樣！」

為了改變身形、減少體脂肪，她鎖定小範圍進攻，例如找上跆拳道金牌國手蘇麗文做TRX肌力訓練，淚喊：「根本沒有體力做其他運動，蘇教練一個就快把我操到死！」《偽婚男女》購票洽兩廳院售票。

(中國時報)

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