母親節 美妝精選－連晨翔站台招財

2018年04月24日 04:12 中國時報 吳娮翎 報導

買ReVive六胜月太部抗皺精華15ml， 贈極緻除皺眼霜3ml、光采再生賦活眼霜3ml，價值1萬4050元，優惠價1萬1500元。（ReVive提供）

GLAMGLOW明星大容量組瞬效補水發光面膜100g，原價4000元，特惠價2800元。（GLAMGLOW提供）

DERM iNSTITUTE得英特明星凍膜組（台北微風廣場本館限定），原價1萬4885元，特價1萬1700元。 （DERM iNSTITUTE提供）

男神連晨翔出席伊麗莎白雅頓「青春能量充電站」活動。（蘇蔓攝）

搶攻母親節市場，美妝祭出快閃店策略，吸引消費者打卡消費，拉抬業績，伊麗莎白雅頓更邀來「男神」連晨翔站台。

男星連晨翔表示，「平常會送媽媽、姊姊保養品，而且送禮前會先詢問家人膚質狀況，也會偷偷注意媽媽化妝檯上的品牌。」很重視肌膚保養的他說，幾乎每天都會敷面膜，而且特別注重脖子部位，至於女生的肌膚，他笑說，「如果女友不愛保養，我會主動幫忙擦保養品，或是邀女友一起互相保養，增加相處情趣！」

蘿拉蜜思精選兩大明星商品下殺63折起，以喚顏凝露為主，祭出「蘿拉明星底妝組」，針對柔光透明蜜粉祭出「經典蜜粉雙星組」。Benefit則以「粉紅夢幻包裝」為訴求，其中「頰彩舞不停」日銷百組，開賣秒殺最受消費者青睞。

頂級保養ReVive經典明星商品「光采再生活膚霜」、新品「六胜月太眼部抗皺精華」都在特惠之列，除超值「經典活膚組」，另有買大送小超優惠組合，新品更下殺82折起。奢華保養品牌DERM iNSTITUTE則發表明星凍膜組組，下殺79折最為優惠。

美國好萊塢面膜保養專家GLAMGLOW，祭出面膜買2送4發光首選組71折，超人氣經典發光面膜六小福5折，明星大容量組發光面膜100G加大版7折，另有彩妝組特惠。雅詩蘭黛推脣彩傳情，25日至5月13日任選3件脣彩，免費刻示愛圖樣、文字，另加碼送愛的脣情禮盒，全台限量1400組。

(中國時報)