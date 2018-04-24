宏碁復仇者限量筆電 旋風登台

2018年04月24日 04:12 中國時報 石欣蒨 報導

宏碁「復仇者聯盟薩諾斯版-Nitro 5」，以薩諾斯的墨色影像搭配代表其「無限手套」的潑金線條而組成，即日起限量發售，3萬8900元。（宏碁提供）

宏碁「復仇者聯盟美國隊長版-Aspire 6」，以美國隊長盾牌為主，有著深藍色配銀色的軸承、背蓋還有細膩設計的五芒星，即日起限量發售，3萬2900元。（宏碁提供）

宏碁「復仇者聯盟鋼鐵人版-Swift 3」，以鋼鐵人的紅金色及胸前的「方舟反應爐」為設計靈感，即日起限量發售，3萬7900元。（宏碁提供）

宏碁從可愛的「HELLO KITTY × LINE FRIENDS」開始，走到經典動畫《玩具總動員》的限量筆電後，這次趁著明（25日）《復仇者聯盟3：無限之戰》上映，終於為漫威的英雄電影迷而推出全新3款「Acer復仇者聯盟特別版筆記型電腦系列」，即日起共1000多台限量上市。

「復仇者聯盟特別版筆記型電腦系列」此次以電影中的人氣角色鋼鐵人、美國隊長，以及新一集新登場的重要反派角色薩諾斯為原型，與品牌的Swift 3、Aspire 6及電競級筆電Nitro 5分別結合為全新限量聯名筆電，不僅外型而已，連內在都具備英雄般的強大硬體，為粉絲帶來如朋友般可靠的英雄筆電，特具珍藏價值。

「復仇者聯盟薩諾斯版-Nitro 5」以薩諾斯的墨色影像搭配代表其「無限手套」的潑金線條而組成機身外觀，各式圖案採用IMR塗佈技術，結合各圖層與髮絲紋路材質，像是置腕區上就有其同黨伙伴圖像，鍵盤也採電競筆電不能少的血紅色背光，硬體上更具有Acer Coolboost散熱技術，搭載Intel Core i5 7300HQ處理器、GeForce GTX1050-4GB獨立顯卡，限量珍藏價38900元。

「復仇者聯盟鋼鐵人版-Swift 3」採與鋼鐵人一樣的紅金色全金屬機身，置腕區以超細微髮絲紋塗裝，配上金色陽極處理鍵盤文字，背蓋則採抗刮耐磨的康寧玻璃材質，中間還有鋼鐵人胸前的「方舟反應爐」，開機的同時就會發光，限量珍藏價3萬7900元。

「復仇者聯盟美國隊長版-Aspire 6」則以美國隊長的招牌盾牌為設計靈感，15.6吋機身以深藍色配銀色的軸承，背蓋上有著以UV數位金屬彩印的美國隊長象徵圖案，呈現仿其身上制服的特殊皮料光滑質感，除了背蓋上的五芒星中有髮絲紋等細節，觸控板上也有星星輪廓線條，置腕區與觸控板周圍採鑽石切割工法合金鑄造，限量珍藏價3萬2900元。

(中國時報)