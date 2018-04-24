2018年04月24日 04:12 中國時報 郭家崴 報導

SOGO忠孝館、復興館嘉儀波妞擦玻璃機器人，原價1萬2800元、特價1萬1520元。（SOGO提供）

板橋大遠百首11日憑HAPPY GO卡+全館單筆滿5000元可兌換英倫風雙層扭蛋巴士體驗券，每日限量100份。（板橋大遠百提供）

SOGO忠孝館STAUB迴力釘點燉煮鍋24cm，原價1萬3500元、特價4999元，3.7折，再加贈STAUB橄欖木鏟。（SOGO提供）

新光三越獨家新品PHILIPS奈米級抗敏空氣清淨機AC5659，原價3萬8888元、特價2萬8888元，買即送1組快潔適抗菌消毒噴霧+奈米級勁護濾網，再享999元可加購1組濾網。（新光三越提供）

板橋大遠百媽咪女王慶新品，Electrolux完美管家二合一吸塵器Hepa版，原價1萬5900元、特價1萬3900元。（板橋大遠百提供）

母親節倒數3周加碼，百貨依照媽媽的類型推薦專屬好禮，實用的家電、鍋具最熱門，指定日期刷指定銀行信用卡，小家電最高回饋15％，期間限定的鍋具特賣3.7折起。

新光三越26日至5月13日以「媽媽的心願」為主題發想，針對貴婦優雅型、喜愛旅行、想要享受輕鬆生活、喜愛乾淨空間或3C科技的媽媽們，歸納出美妝、行李箱、護膚療程、智能家電或3C等心願趨勢禮品。獨家家電新品有PHILIPS推出萬用鍋、吸塵器和空氣清淨機，和3M淨水器組等；法雅客DOCTOR AIR 3D按摩枕特價2690元買一送一。

新光三越卡友禮多多

首4日持新光三越貴賓卡滿5000送200、檔期間13大指定銀行周周購物滿千送百獨家贈、指定日期持貴賓卡與指定銀行信用卡獨家再贈「媽咪廚房食尚調味」限量卡友禮等多重消費購物回饋。全台分店也有貴賓卡友專屬加碼活動，台北南西店、台北天母店、台北站前店首4日名品單櫃滿萬送500，台中中港店30日至5月1日全館滿5000送200，台北信義新天地、台北天母店、台北站前店、桃園大有店5月10日至13日女鞋/女包/珠寶/飾品/家用專櫃滿5000送300。

遠東SOGO忠孝館今（24日）起至5月2日舉辦「有鍋出色 鍋具展售會」及「初夏市集回饋」，德國ZWILLING JA HENCKELS、Fissler，瑞士KUHN RIKON瑞康屋、均岱鍋具等熱銷鍋具最低3.7折起。忠孝和復興雙館「智慧生活e啟動」呼應地球日環保議題，30日前購買指定液晶電視、冰箱、洗衣機，消費滿萬可現折500元。

板橋大遠百扭蛋送機票

板橋大遠百26日至5月13日首次推出「超值購物13% 14% 15%回饋」，指定日期刷指定銀行信用卡大家電滿萬送千，首4日刷台新卡滿2萬分期回饋13%；國際精品滿萬送千，假日限定刷遠銀卡滿5萬分期回饋14%；化妝品下殺3.2折滿5000送500，5月5日起假日限定刷花旗卡，化妝品/數位3C/小家電等滿1萬分期回饋15%。26日至5月27日有英倫風雙層扭蛋巴士進駐，扭蛋最大獎是台灣-倫敦來回機票。

(中國時報)