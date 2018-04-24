2018年04月24日 04:11 中國時報 文／曾泰元

二十四節氣裡，清明過後就是穀雨。農曆3月，時值春末，天氣趨暖，雨水增多，有利於穀類作物的生長。雨生百穀，是謂穀雨。

宋‧歐陽修《洛陽牡丹記》有云，「洛花，以穀雨為開候」。穀雨前後，為洛陽的牡丹花季，繁花盛開，芳華繽紛。「唯有牡丹真國色，花開時節動京城」，唐‧劉禹錫筆下的《賞牡丹》，總讓人想千里赴花會，一睹這撼動京城的天香國色。

當代英國知名的藝術家學者馬克‧哈沃斯-布斯（Mark Haworth-Booth），也曾有過深厚的牡丹情緣。他生於1944年，1970年至2004年長期擔任倫敦「維多利亞和亞伯特博物館」（Victoria and Albert Museum）的館長，方值弱冠之年，就出版了轟動西方藝術圈的《牡丹，一曰木芍藥》（The Moutan or Tree Peony）一書。他於書中記述了藝術家眼中的牡丹，其中有一句寫道，「中國藝術裡，每個月份都有其代表花，牡丹就是3月的花」（In Chinese art each month is represented by a flower, and Moutan is specifically the flower for March.）。

農曆3月，就是穀雨花的3月。暮春孟夏之交，牡丹花開之時。「有此傾城好顏色，天教晚發賽諸花」，劉禹錫的《思黯南墅賞牡丹》，似乎又在催人動身前往洛陽，到南郭伊水頭的歸仁里，去欣賞那瓣瓣層疊的洛陽花。

關於牡丹的英文，馬克‧哈沃斯-布斯用了moutan，此乃音譯自漢語的「牡丹」。這個moutan的拼法有著傳統威妥瑪拼音（Wade-Giles）的痕跡（以t代d），且首音節mou疑似是「牡」字的舊讀（音「某」，《廣韻》莫厚切）。

或者，moutan的英文拼法受到了法文的影響（ou = u，t = d）。這樣的臆測並非空穴來風，150年前法國詞典學家埃米爾‧李特雷（Emile Littre）的《法語詞典》（Dictionnaire de la langue francaise, 1863–72）就有跡可尋，定義裡的植物分類與現行者有異：

牡丹（moutan），木本芍藥，原產中國，芍藥屬牡丹種，俗稱木芍藥，毛茛科（pivoine ligneuse originaire de la Chine, poeonia moutan, Sims, dite vulgairement pivoine en arbre, renonculacees.）。

馬克‧哈沃斯-布斯在書名使用moutan之時，似乎擔心英語世界不夠熟悉，便以tree peony（木芍藥）訓釋，補充說明。在他的眼裡，牡丹的英文以音譯的moutan居首為主，以意譯的tree peony居次為輔，這也是《牛津英語詞典》（Oxford English Dictionary，簡稱OED）的作法。

1933年第一版的OED就以正常規格的主條目（main entry）收錄了moutan，1989年的第二版加以增補，持續編纂中的第三版於2003年將詞條全面修訂。目前這個OED的moutan提供了充分而完整的訊息，發音、詞頻、詞形、詞源、定義、書證無一不備。相形之下，OED的tree peony只是個列在主條目tree（樹）底下的副條目（subentry），除了書證之外其餘從缺，僅以簡短的「即牡丹」（= moutan）一筆帶過。moutan為主、tree peony為次的態勢，在此一覽無遺，不言自明。

OED在moutan的定義最後指出，牡丹「亦稱牡丹芍藥」（Also moutan peony）。是故，牡丹的英文名OED給出了3個，按主次先後，依序為moutan、tree peony、moutan peony。

翻開市面上的漢英詞典，牡丹的英譯鮮少例外，幾乎全是peony（芍藥屬），這並不理想，因為芍藥屬是一類，包含了芍藥和牡丹，並不專指牡丹。

我手機裡有兩個常用的詞典APP，一個是《新牛津英漢雙解大詞典》，一個是《新世紀英漢漢英大詞典》，應該是「唯二」的例外。我鍵入「牡丹」搜索，兩個詞典APP都返回了moutan這個英譯。原因很清楚，這兩個詞典APP的英漢部分都是英語詞典的雙解版，原版詞典就收錄了moutan，進行雙解加工時出版社將之譯為「牡丹」，先進的逆向檢索利用數據加標（tagging），讓我們能夠通過漢語譯文輕鬆反查英文原文。

牡丹當今的拉丁文學名是Paeonia suffruticosa（字面「灌木狀芍藥屬」），這是個分類學上標準的二名法（binomial nomenclature）。前面的Paeonia為「屬名」，指的是一個類別，意為「芍藥屬」，這個Paeonia是英文peony的來源，最終出自希臘神話「眾神的醫生」之名。二名法後面的suffruticosa是「種名」，是個修飾前面屬名的形容詞，意為「灌木狀的」。

生物若無常見的英文俗名，習慣以拉丁文學名作英文名。二名法的學名偏長，挪作英文名時常加以簡化，只取第一個詞以屬名行之。然而牡丹並非如此。牡丹有英文的俗名，即音譯的moutan（牡丹），意譯的tree peony（木芍藥），以及音義結合的moutan peony（牡丹芍藥）。

英國的園藝舉世聞名，最權威的當屬1804年成立於倫敦的皇家園藝學會（Royal Horticultural Society，簡稱RHS）。RHS的歷史逾200年，是世界最大的非營利園藝組織，長年致力於推動園藝園林方方面面的發展。RHS出版了為數眾多的書籍雜誌，其中包括英文園藝的辭海──《皇家園藝學會園藝植物百科大全》（The Royal Horticultural Society A-Z Encyclopedia of Garden Plants）。這本英文的園藝百科圖文並茂，介紹了100種左右芍藥屬植物，在介紹牡丹時，拉丁文學名Paeonia suffruticosa之後就以括弧加注了英文的俗名moutan，隨後在型態描述中，又以tree peony強調牡丹的木本，有別於芍藥（herbaceous peony，字面「草本芍藥」）的草本。

在RHS的另一本《皇家園藝學會園丁植物花卉百科》（The Royal Horticultural Society Gardeners’ Encyclopedia of Plants and Flowers）裡，牡丹也得到了類似的待遇，拉丁文學名後立即加注英文俗名moutan，描述型態時以tree peony突出其木本特徵。不一樣的是，這本園丁百科有個《植物詞典》（The Plant Dictionary）的附錄，牡丹的英文只收moutan，未收tree peony。

《漢語大詞典》是這樣解牡丹的：「著名的觀賞植物。古無牡丹之名，統稱芍藥，後以木芍藥稱牡丹」。由統稱的芍藥（peony），進而析出木芍藥（tree peony）為牡丹，後以牡丹（moutan）之名通行天下，漢英兩個語言在牡丹名稱的發展上，展現出了諸多相仿之處。

宋‧周敦頤在千年前曾謂，彼時「世人甚愛牡丹」。他口中富貴、宜乎眾的牡丹，在經盛而衰，由衰復盛的起伏之後，如今又重獲世人的喜愛。「花開花落二十日，一城之人皆若狂」。白居易的《牡丹芳》，有如劉禹錫的《賞牡丹》，讓人閉起雙眼，腦中盡是絕美的想像。何妨穀雨時節奔赴洛陽，在綠葉叢中探訪甲天下的朵朵牡丹，自是天香撲鼻，盈衣滿袖。

(中國時報)