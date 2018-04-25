物理專才跨界發展 政商人脈亨通！吳茂昆、慶富交情深

2018年04月25日 04:11 中國時報 李侑珊 、 朱真楷 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

教育部長吳茂昆以物理學專才擔任東華大學校長，又跨足生技業，到美國開公司，赴大陸申請綬草萃取技術專利，而國民黨立委柯志恩日前踢爆，由涉嫌詐貸63億的慶富董事長陳慶男成立的「陳水來文教基金會」曾指名捐60萬給吳作綬草研究，吳還是基金會董事，外界這才得知，原來新教長與造船業也有淵源，三棲角色，亨通的人脈，令人咋舌！

研究綬草 基金會贊助60萬

《公務員服務法》明文規定，公務員依法不得擔任營利事業公司的董事或負責人，即使要兼任非營利事業或團體職務，也應經服務機關許可。如今，柯志恩提出證據，指控吳茂昆不僅是美國生技公司師沛恩的成員，更是「陳水來文教基金會」的董事。

經查，陳水來是陳慶男父親，而「陳水來文教基金會」是由陳水來、陳慶男、陳慶輝、陳偉郎等捐助成立，都是陳慶男家人；因此董監事要職，幾乎全由這批造船、水產業界人士擔任。其中董事長一職，就是由陳慶男親自擔任，而董事名單除了陳慶男長子陳偉郎、陳水來女婿周俊雄，最引人注意的就是日前才入閣的新教長吳茂昆。

物理、生技、造船...通殺

因為，物理起家、長年投身學界的吳茂昆，卻能「一枝獨秀」突破專業藩籬，在「陳水來文教基金會」擔任董事；更甚者，陳水來文教基金會曾3次捐款共60萬，提供給當時擔任基金會董事的吳茂昆，並指名用途是提供吳作為綬草研究。

從扁朝時代一路風光的慶富，縱橫藍綠、政商通吃。當年扁政府主導的鐽震案，就打算將國軍飛機及船艦的維修案委託慶富負責；事後承攬獵雷艦案爆發聯貸弊案，今年2月遭檢方認定陳慶男等人涉向銀行詐貸63億3966萬元。

數十年來，外界原以為慶富觸角只在造船、水產業，如今隨著慶富找來吳茂昆擔任「陳水來文教基金會」董事，甚至指名捐款給當年「吳校長」，才又讓外界進一步看見慶富複雜的政商人脈網絡早已伸向生技業。

對此，教育部長辦公室僅回應，吳茂昆為淡江大學校友，並且一直都是陳水來文教基金會的董事；至於吳所獲得的經費補助，是否直接來自於陳水來、陳慶富父子的慶富公司，則不願多談。

吳與陳慶男 同為「淡江幫」

由於陳慶男與吳茂昆皆來自淡江大學，因此，吳得以進入「陳水來文教基金會」擔任董事，一般認為可能與「淡江幫」的背景有關。但是否因這層關係而拿到該基金會贊助，仍有待釐清。

不過該基金會在慶富案爆發後，也陷入爭議，據慶富內部透露，慶富106年9月要被搜索前，將3筆土地等財產於當年7月轉給「陳水來文教基金會」，左手換右手，而無論是當時或現在，吳茂昆都擔任董事一職。

(中國時報)