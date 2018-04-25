金石堂城中店6月熄燈！重慶南路書店街 一步步消逝

2018年04月25日 04:12 中國時報 趙靜瑜 、 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

屹立30多年，金石堂書店城中店6月吹熄燈號，古色古香的文化地標將成追憶。重慶南路書街正一步步消失，而且腳步愈來愈快，取而代之的是一家家旅店。昔日台北人的驕傲，早就不是文字的歸宿，而是旅人休息的地方，味道變了，文化也淡了。

40年前，重慶南路書店高達100多家，如今剩不到10家，滿街的書店招牌換成商務旅店、咖啡廳。台北市重南書街促進會理事長沈榮裕表示，金石堂城中店有其歷史意義，政府若有心，應該租下來，再委託文創相關業者經營，延續書街、書店生命，沈榮裕說，「重慶南路不缺餐廳、不缺商旅。但一個城市若沒有書店，就沒有文化，沒有文化，社會就不會進步。」

昔日文化地標 被商旅取代

文化部人文出版司司長朱瑞皓表示，實體書店對於一個國家的文化與知識推廣仍具有無法替代的重要性與價值，文化部將會努力繼續輔導業者轉型發展，讓實體書店在新的時代仍能成為城市的文化地標。

沈榮裕本身經營天龍書局，他細數重慶南路近年的變化，令人不寒而慄，「台北商務印書館現在是悅樂商旅，東方出版社變日藥本舖，建宏書局搬到地下室，原址1樓賣韓風雜貨，2樓也變成棧留台北旅社。」

大中國圖書變成大車輪日本料理店，光統圖書百貨變成丰居旅店，沈榮裕說，「我在重慶南路開了40年，這幾年連年虧錢，這兩年軍公教要減年金，消費至少又差了三成，書店嚴重虧本。」

台灣不重視閱讀 文風漸衰

金石堂營運企劃處協理汪信次表示，金石堂城中店是金石堂的第二家店，金石堂上下都對這家店很有情感，但因租約即將到期，不再續約。至於是否是租金問題，汪信次表示，金石堂與房東是世交，雙方非常熟悉，並非房租原因，但因為房東的確有其他考量，過年後就不再續約。至於未來規畫，汪信次表示，房東其實之後有很多考量，但都還在提案階段。

沈榮裕認為，問題的源頭還在閱讀習慣的改變，許多人不再逛書店買書，他表示，大陸近年積極推廣閱讀，「23日的世界閱讀日，各省縣市都在辦書展活動，政府也把全民閱讀列入十三五計畫，從小培養閱讀人口。」

相較於大陸，台灣反而不重視閱讀，沈榮裕表示，「像是印圖書禮券，哪怕是每學期2、3百塊，都能促進學生閱讀，從小培養閱讀習慣。」

(中國時報)