赴陸兼職、涉盜專利 吳茂昆爭議多！新聞透視－新教長之亂 陳焜元別裝啞

2018年04月25日 04:11 中國時報 李侑珊 、 張理國

吳茂昆才剛走馬上任，便遭紛至沓來質疑，包括過去涉及在美開公司任負責人，東華大學校長期間任陳水來文教基金會董事，遭質疑違反《公務員服務法》規定，許多問題不一次說清楚講明白。這讓外界想起，被封「卡管大將」的教育部人事處長陳焜元，在管中閔已獲台大遴選會認可後還處處設障；面對這次有過之而無不及的爭議，請問陳焜元哪兒去了？怎不說話了？

拿出卡管精神 徹底查察

人事行政總處發言人蘇俊榮昨指出，外界質疑吳違反《公務員服務法》問題，以服務機關認定為主，若是校長身分，需遵守《公務員服務法》規定，而公務員服務法主管機關是銓敘部；若是學者，則是由教育人員任用相關法規及各校校規來規範，人事行政總處不認定。銓敘部長周弘憲說，只要是公務員，任職期間就不得有經營商業或投機事業行為，至於吳是否從事經營行為，須由教育部或其上層機關查證，銓敘部再依查證結果來認定是否違法。

吳茂昆上任後，今將主持並召開跨部會諮詢小組會議，首度親上火線，聯合各部會審理管案，而教育部重點依舊放在，管中閔在廈大等多所大陸大學兼任教職爭議。

不過，吳茂昆接教長後，在公立大學校長任內的行政還有學術表現，有瑕疵，甚至在北京清大、浙大及南京大學等大陸頂大都有講課紀錄。如按過去「卡管」精神與做法，教育部是否更應積極查辦？別忘了對待管中閔可是急急如律令，發出7道金牌要求台大行文對岸徹查。

神隱不回 坐實綠色恐怖

當時陳焜元多次上火線，明指管中閔存在許多問題。這樣追根究柢的精神，如今面對吳是否校長任內違法大陸兼課，怎不比照辦理出面要求查辦？難不成過去質疑管中閔只因政治正確，只問顏色，不問是非。如果不是，那就請陳焜元站出來，別變成啞巴，還搞失聯。

吳茂昆在大陸大學、中科院任職爭議，任東華大學校長任內便在大陸申請專利，對比吳茂昆與管中閔，陳焜元的處理標準與態度，還真是大不同！

(中國時報)