藍營秀圖打臉「是怕東華求償」

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中國時報
／綜合報導

教育部長吳茂昆的「含綬草萃取物組合物其及醫藥應用」專利疑雲重重，根據Google Patents專利查詢，吳茂昆先以東華大學名義申請通過美國專利，再以美國師沛恩名義在美申請專利。

根據Google Patents專利查詢，在含綬草專利申請資料中，發明人吳茂昆、翁慶豐、謝蕙雯、史閎元4人申請案以東華大學名義，申請優先日期2014年3月6日，但同作品，申請者卻是美國師沛恩公司「SPIRANTHES BIOTECH LLC」，優先日期為2015年1月21日。

以優先日期看，申請者可在正式專利說明書未完成前，用大致架構先「卡位」，細部資料一年半內補齊。何以東華早於美國師沛恩公司「SPIRANTHES BIOTECH LLC」將近一年，吳茂昆原先並未說清箇中原因。以全球專利檢索系統查詢，東華大學已取得台、美專利，且於2017年9月5日取得美國專利並獲公開，但師沛恩的專利案則皆申請中尚未通過。

昨前往桃園參訪台達電的吳茂昆強調，綬草專利有分1.0和2.0，1.0已拿到台、美專利，屬東華大學；2.0有抗發炎等功效，需經詳細醫學認證，但師沛恩使用的是「不需專利的」萃取技術，和麗台科技的技術相同，如製作成保健食品販售才需專利。

不過，吳提到師沛恩用的是不需專利的萃取技術，國民黨北市議員參選人游淑慧秀出載明專利號碼發明公報說「有人」說謊。游質疑，吳茂昆只說明「產品無侵權專利」，是怕東華大學求償吧！所以吳承認自己是這家公司實際經營者？她諷刺說，吳部長快能體會管中閔被「脫光衣服」檢視的感受了，不同的是，他們被抹灰，「而你是被發現崇高身分後的真面目。」

(中國時報)

赴陸兼職、涉盜專利 吳茂昆爭議… 再踢爆說謊 吳茂昆美陸專利同天…

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