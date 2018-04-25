再踢爆說謊 吳茂昆美陸專利同天送件

2018年04月25日 04:11 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

師沛恩使用不需專利的萃取技術？游淑慧引述專利號碼的發明公開公報指出，「有人」說謊。（摘自游淑慧臉書）

新任教長吳茂昆前晚聲明在美開設師沛恩生技，是因無法接受台灣須透過大陸才能申請他國專利，才在美申請PCT專利合作條約，一次涵蓋多國。不過藍委柯志恩昨打臉吳茂昆說，吳在申請國際專利同一天也向大陸送案，甚至自己在申請書寫「中國台灣地區」，說的冠冕堂皇都是為前進大陸。

吳茂昆23日聲明，為避免各國專利申請費，所以在美申請PCT專利合作條約，通過後可涵蓋美、日、陸、歐盟而不必各別國家申請。但台灣非該國際組織會員，須透過大陸申請，「這是我不能接受的。」所以大家才決定在美成立公司，這公司是單純為申請專利目的。「當然，如果專利申請到了，這專利的成果一定要再回到學校的。」

不過柯志恩昨出示當時吳茂昆的申請書指出，吳茂昆送國際專利案同一天，也送了大陸的案子；吳還說因政治因素在大陸無法用「國立某某大學」，要用個人名義申請。但吳其實可先獲學校同意技轉再去大陸申請，吳卻用美國師沛恩公司向陸申請，且自寫文件中的「交叉引用」部份，使用「中國台灣地區」字眼。

國民黨北市議員參選人游淑慧說，東華大學可自己申請專利，不需吳茂昆成立私人公司幫忙申請。雖然吳說申請專利後會歸還東華大學，如果這樣，為何不在申請前就跟東華大學簽屬協議書，取得東華大學授權？

游淑慧質疑，當時申請美國專利時，吳「校長」有沒補助吳「發明人」研究團隊高額「專利申請費」？吳身為校長，縱容私人公司侵害校權是「瀆職」；身為美國師沛恩合夥人，未經學校同意，擅自申請學校智財專利就是「侵權」，在這過程中若獲任何利益，就是「貪汙」。

藍委陳宜民還爆料，政院國發基金會今年3月15日通過的基金申請案，其中天使企劃，吳茂昆太太唐晴慧成立的台灣師沛恩公司就獲100萬補助。

對向陸申請書寫「中國台灣」，吳茂昆昨表示，那都是學生填寫，他完全不清楚。

迄今為止，監委高鳳仙已申請調查吳茂昆在東華的「請假與兼職案」，並將「綬草專利案」獨立另案調查；國民黨副發言人洪孟楷昨晚則PO臉書說，吳根本是打定主意，預謀侵占。

(中國時報)