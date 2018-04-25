不適格 全教產籲吳立即請辭 陽明大學校長郭旭崧 也曾任心悅生醫獨董

2018年04月25日 04:11 中國時報 李侑珊 、 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

吳茂昆甫上任便爭議不斷，全教產理事長黃耀南表示，教育部長是全國教育人員的領導者，理應表率，目前揭漏資訊代表吳已違反相關法規，擔任教長已不適格，應立即辭去教長一職。

此外，國民黨立委質疑，美國師沛恩公司負責人、心悅生醫董事歐陽彥堂，在2016年1月25日將市值達百萬元股票，從心悅生醫歐陽彥堂戶頭，轉到吳茂昆太太唐慧晴戶頭，雖然吳茂昆解釋是股東資金流動，但明眼人發現，陽明大學校長郭旭崧及當時陽明大學遴選委員會委員張鴻仁也都曾任心悅獨董及董事。

黃耀南除認為吳不適格，應辭去教長外，同時舉2013年內政部大數據分析為例說，逾千位中小學教師及公務人員任公司董監事，內政部主動發函這些人員服務單位，要求調查處分，其中許多是繼承家人或僅掛名但未實際執行業務，也要受到處分。

黃耀南說，有教師因其父親在市場任攤販，在市場有攤位，其父親過世後，此一教師感念攤位是其父親辛苦一輩子，故不忍註銷而繼承，但其從未實際營業，卻因此遭受處分，以此案例，相較目前吳茂昆教育部長作為，明顯不符比例原則。

全教總理事長張旭政表示，吳茂昆上任後，紛擾多時的教育爭議並未因此平息，而在國會殿堂上，侃侃而談的不是教育施政理念，透過教育部發出的聲明不是重大政策，而是努力澄清新部長沒涉及不法，全教總與多數第一線教師同樣感到沉痛，究竟台灣教育何時才可告別紛擾？吳部長又要把台灣教育帶向何方？

全教總籲行政院深思，在釐清相關爭議前，請吳部長暫時停止辦公，並請相關單位在最短時間內完成調查，讓教育早日回歸正軌。

(中國時報)