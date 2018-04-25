提供點子硬拗發明人 涉偽造文書罪

2018年04月25日 04:11 中國時報 張孝義 、 許家寧 ／綜合報導 ／綜合報導

吳茂昆指東華大學綬草研究，是他提的點子，並專案募款促成，他是專利「發明人」；律師葉慶元表示，法院對「發明人」見解是對發明「有實質貢獻的人」，不是開堂課、提供點子就是發明人。吳茂昆是硬拗，可能觸犯使公務員登載不實及行使偽造文書罪。

葉慶元指出，法院對發明人有明確及肯定見解，即必須是貢獻者，其他如發明構想完成後驗證發明實施性的人、組織工作或行政管理的人、提供一般建議者，不但不是發明人，連共同發明人都不是。

葉慶元強調，吳茂昆指綬草申請專利的4個發明人中有2名東華研究生，他是這2名研究生碩士論文口委，即吳茂昆只是授課老師，甚至連驗證發明實施性都算不上，怎可能是發明人？葉慶元說，吳還可能衍生出刑責，不是發明人如向經濟部智財局申請專利，就觸犯刑法214條的使公務員登載不實的刑事責任，是3年以下有期徒刑的罪。

吳被指在校長任內不但在美開公司又向陸申請專利，東華校方第一時間說「不知情」，主祕古智雄還稱校方已詢問法律顧問，如專利被用於其他用途，會做「某種訴求」陳述該有權利。不過古智雄昨又澄清沒要尋求法律途徑，態度前後相差極大。校方高層坦言，「私下聊天可講比較多」，也透露校方前一天，也就是周日已接獲相關訊息，直言「真的很頭痛！」

(中國時報)