書街黃金年代 滿載閱讀記憶

2018年04月25日 04:12 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

曾經，重慶南路是條書店街，全盛時期多達100多家（上圖，本報資料照片）。如今卻滿是各式商旅餐飲（下圖，王英豪攝），書店只剩下10家，今昔相比，不勝感慨。

即將熄燈的金石堂城中店，百年洋樓外觀，是台北西區一大地標。同址附近更曾有過知名的文星書店，1952年由蕭孟能所創辦，並發行《文星》雜誌，因刊登李敖文章而名噪一時。

昔日『兩星』名噪一時

作家季季就曾在1964年於文星書店短暫當過店員，打從19歲就「泡」在重慶南路書街的季季，對書街的變化頗有觀察，「那時重慶南路一帶最有名的就是『兩星』，一是文星書店，二是明星咖啡館，都是很多人會去的地方，我也不例外，經常在『兩星』間移動。」

季季表示，書街的老闆都是愛書人，也鼓勵閱讀，「我那時剛要開始寫作，沒有太多錢買書，就站在書局裡看書，有時看著看著猛然抬頭一看，周圍也有好多跟我一樣、站著看書的人，但老闆都沒有驅趕我們，現在回想起來，那是豐富我文學閱讀很重要的一段時光，所以我後來有錢買書時，也買了不少書。」

極盛時期 百店爭鳴

1950至80年代，是台北重慶南路和衡陽路書街的黃金年代，同時有一百多間書店，從成立最早的商務印書館，以及中華書局、正中書局、台灣書店、東方出版社、三民書局、文星書店等，加上200多個書報攤，附近還有中山堂、中華商場，可說是人文薈萃。

季季表示，文星書店的位址是衡陽路15號，「現在已經變成一間飲料店，而現在金石堂的位置，以前是一間照相器材行，金石堂是在1984年開幕。」

業績滑落 不敵房租

季季回憶，1987年作家楊照的第一本短篇小說《蓮花落》就是在金石堂城中店發表，「那時我被邀請擔任對談來賓，印象非常深刻，後來又陸續參加了很多場新書發表會，這是一間從外觀到內部陳設都很文雅、品味很好的書店，停業很可惜。」

季季表示，一條書街的消失，時代變遷、閱讀消費習慣改變，或許都有影響，但最主要原因，恐怕還是和房租有關，「目前還在書街的書局，包括三民書店、世界書局、天龍圖書等，還能屹立不搖，關鍵就是房子是自己的。但書店會消失，實體書、愛書人的精神，是會永遠存在的。」

(中國時報)