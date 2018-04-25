新聞透視－要等到文化沒了 再來搶救...

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中國時報

重慶南路曾經是一條充滿書店的街，全盛時期多達100多家店，30年過去，如今卻只剩10家，如此驚悚的結局，出現在21世紀的台北，令人覺得不可思議。

這不禁令人想起最近公視為了拍攝作家吳明益的小說《天橋上的魔術師》，不惜耗費人力物力，要在影像上重建中華商場的決心。當年的中華商場見證了整個西區的繁華，後因鐵路地下化而全面拆除，這或者是都市更新的不得不然，透過作家之筆及製作團隊的用心，人們有幸重溫當年的記憶與風華。

然而，如果有一天，重慶南路的書店一家都不剩，那會是怎樣的光景？樓房拆了，可以再蓋，老屋舊了，可以拉皮，但記憶沒了，文化沒了，卻不可能重來。

當然可以完全推給網路，可以一直罵台灣人不讀書、不買書，也可以兩手一攤說，這是自由經濟市場，不可干預。但政府真的什麼都不用做嗎？

記得多年前文化部提了一個「藝文體驗券」的案子，立意良善，最後不了了之。文化部也多次提了圖書相關的政策，卻也沒下聞。都說文化有多重要，怎麼到了關鍵時刻，卻都要再想想呢？

重慶南路只是個縮影，台北之外的其他地方也許更慘，而在整個書店產業背後，還有一個與文化息息相關的出版產業。只剩10家書店，絕不容樂觀，莫待只剩1家時，再搶救就來不及了。

(中國時報)

書街黃金年代 滿載閱讀記憶 擁抱書的溫度 政府要給誘因

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