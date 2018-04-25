擁抱書的溫度 政府要給誘因

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中國時報
／台北報導

重慶南路書店街是台北人重要記憶，如今卻瀕臨消失，令人扼腕，沈榮裕表示，要讓書店業及出版業有起色，鼓勵閱讀是重要的手段，他以大陸近年的作法指出，一招免稅，就帶起一波書店開店潮，「大陸的民營書店愈來愈多，光是成都，書店就幾百家。台灣的圖書營業稅其實才5％，書業都建議要免稅，政府卻講了這麼多年都不做。」

沈榮裕表示，大陸的書店原本要繳13%的稅，自2014年起為了推廣閱讀，免徵圖書批發、零售環節增值稅，原本只施行到2017年底，今年又持續施行，政府還會補貼書店資金，一連串動作，令人感受到鼓勵閱讀及獎助書店的決心。

相較於日本來台展店的蔦屋或台灣的誠品，採取多元化經營，沈榮裕表示，那不是真正的賣書，「重慶南路的書店都是傳統的店。政府應該要協助輔導重慶南路的書店轉型，或作差異化的經營，而不應該讓業者自生自滅。」

其實若撇開政府獎助不談，單純回歸書店經營與行銷，其實業者也還有很大努力空間，博客來網路書店創辦人、讀冊網路書店創辦人張天立表示，實體書店依舊有利多，但如果「實體書店的書只有書的魅力，那肯定經營不下去；如果書店除了書還加上人的魅力，那就成功了一半。」

張天立認為，書的內容，知識，網路書店就有詳細的資料，「實體書店要做的，正是愛書人要的溫度，實體書店要的不只是店員，而是可以串聯古今，觸類旁通的介紹人，這些台灣早就已經消失不見。」

張天立說，官方要做的事情不是去管圖書定價銷售，「這政策只會讓窮人更買不起書，偏鄉更容易與城市產生知識落差，不買書的還是不買書，看不見未來。」官方要做的就是提出更多誘因，「讓全家人放假就習慣去圖書館，可能只需要一個便當的價錢，就可以讓小朋友從小培養閱讀習慣。」

張天立認為，如何提升閱讀人口，從小培養閱讀習慣，自青少年階段紮根，推廣全民閱讀風氣，如何驅動社會恢復書可以帶來的「溫度」，才是當務之急。

(中國時報)

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