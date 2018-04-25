日本蔦屋書店 來台1年展4店

蔦屋書店已進駐內湖。（業者提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

本土連鎖書店一再吹熄燈號，外來書店卻逆勢成長，一家接著一家開。去年1月，TSUTAYA BOOKSTORE挾著與日本最美書店「蔦屋書店」同集團的光環來台，以超過百坪的空間，加上書店與咖啡店或茶屋的複合式經營，成功吸引文青上門。1年多來不僅快速展店，本月還要從台北前進台中開出台灣第四店，比日方預計3年展5店的進度還超前。

去年1月24日，中環集團得利影視與隸屬於Culture Convenience Club株式會社（CCC）集團的日本株式會社TSUTAYA，在統一時代台北店百貨開TSUTAYA BOOKSTORE信義店，與WIRED TOKYO咖啡店以雙品牌海外首店之姿強勢進駐，且邀藝人陳柏霖出席站台創造話題。

TSUTAYA台灣董事總經理安田秀敏來台時曾表示，「BOOK & CAFE STYLE」是該店首要特色，寬廣店面融和書香與咖啡香的舒適空間，加上文具和雜貨商品90%來自日本，1.5萬冊書籍、雜誌皆可在店內翻閱；餐飲部分則符合台灣偏愛的飲食文化，這些都是吸引讀者上門的原因。

TSUTAYA BOOKSTORE信義店開店1年多來最熱銷的是心靈勵志類書籍，另外，根據統一時代台北店觀察，也發現WIRED TOKYO的消費者多數在用餐時會帶書到座位上閱讀，透過「BOOK & CAFE STYLE」新式美學體驗商機，確實成功吸引與以往不同的新客群，較原櫃位業績顯著成長約5成。

目前CCC在台灣投資得利影視，除了在統一時代台北店展店外，本月26日要在台中7期名人巷「T＆R廣場」2、3樓開台中市政店，與1樓吳寶春麥方店當鄰居，坪數超過300坪，目前是全台最大分店。

(中國時報)

擁抱書的溫度 政府要給誘因 諸葛四郎教你說客語

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。