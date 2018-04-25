日本蔦屋書店 來台1年展4店

2018年04月25日 04:12 中國時報 郭家崴 ／台北報導 ／台北報導

本土連鎖書店一再吹熄燈號，外來書店卻逆勢成長，一家接著一家開。去年1月，TSUTAYA BOOKSTORE挾著與日本最美書店「蔦屋書店」同集團的光環來台，以超過百坪的空間，加上書店與咖啡店或茶屋的複合式經營，成功吸引文青上門。1年多來不僅快速展店，本月還要從台北前進台中開出台灣第四店，比日方預計3年展5店的進度還超前。

去年1月24日，中環集團得利影視與隸屬於Culture Convenience Club株式會社（CCC）集團的日本株式會社TSUTAYA，在統一時代台北店百貨開TSUTAYA BOOKSTORE信義店，與WIRED TOKYO咖啡店以雙品牌海外首店之姿強勢進駐，且邀藝人陳柏霖出席站台創造話題。

TSUTAYA台灣董事總經理安田秀敏來台時曾表示，「BOOK & CAFE STYLE」是該店首要特色，寬廣店面融和書香與咖啡香的舒適空間，加上文具和雜貨商品90%來自日本，1.5萬冊書籍、雜誌皆可在店內翻閱；餐飲部分則符合台灣偏愛的飲食文化，這些都是吸引讀者上門的原因。

TSUTAYA BOOKSTORE信義店開店1年多來最熱銷的是心靈勵志類書籍，另外，根據統一時代台北店觀察，也發現WIRED TOKYO的消費者多數在用餐時會帶書到座位上閱讀，透過「BOOK & CAFE STYLE」新式美學體驗商機，確實成功吸引與以往不同的新客群，較原櫃位業績顯著成長約5成。

目前CCC在台灣投資得利影視，除了在統一時代台北店展店外，本月26日要在台中7期名人巷「T＆R廣場」2、3樓開台中市政店，與1樓吳寶春麥方店當鄰居，坪數超過300坪，目前是全台最大分店。

(中國時報)