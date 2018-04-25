不敵平價百貨A＋1精品百貨 5分店無預警歇業

2018年04月25日 04:12 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

時代的眼淚！昔日南霸天、經營近30年「A+1精品百貨」陪伴許多6、7年級生成長，不料24日驚傳高雄5家分店無預警熄燈，外界一片譁然。業者證實不敵平價百貨市場競爭激烈，業績與全盛時期相較下滑3成，才決定暫時休息，醞釀轉型再出發。

「A+1」於1989年由總經理陳淑芬獨資開立，在高雄市新田路打響第一炮，開創複合式百貨及美妝體驗風潮，後期更從小坪數擴大成千坪大店面，全盛時期在高雄開7家店，還一度到台中展店但失利收攤，最後高雄剩5家店。

A+1總公司許姓特助昨證實將歇業並表示，歇業及資遣員工實在是不得已，近年市場驟變，大環境不景氣，百貨零售市場戰愈發激烈，寶雅、光南、小北百貨、屈臣氏等業者後浪崛起，加上電商、個人網拍加入戰場，「市場就這麼大，利潤難免遭稀釋。」

他坦言，大型實體店經營困難，近2、3年公司營運走下坡，加上租金高、水電及人事成本連翻漲，內部幾經討論，決定暫停營業止血。

他說，昨天上午9時上班時，才正式告知員工要關店訊息，多數員工感到不捨，還有人掉下淚來，身為10多年老員工的他也得打包走人，心情相當複雜。但他強調，「公司一定遵照《勞基法》規定，給予員工資遣費及薪水，統統不會欠。」

許特助強調，A+1醞釀轉型調整營運方向，尚未定案以何種形式重出江湖，若有東山再起的一天，一定會優先找回這票老員工。另外，民眾若需退換貨，仍可到各家門市，會有專人服務辦理。

(中國時報)