駕駛連操22天 重罰雇主300萬

高市勞工局追查「聯全通運」派遣情形，24日前往協力廠確認駕駛工時。（柯宗緯翻攝）

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中國時報
／綜合報導
肇事司機陸乙豪供稱，因疲勞駕駛釀禍，很後悔。（莊曜聰攝）

23日清晨國道發生車禍，聯全通運肇事駕駛追撞取締中的警察與被取締的駕駛，造成3死慘劇。勞動部指出，肇事駕駛本月已經連續上班22天，輪班間隔也未達11小時，高雄市政府決定從重論處罰緩上限100萬元，3項目共罰300萬元，是貨運業遭勞檢開罰單項次金額最高案例；另外，交通部公路總局也將停止其部分營業，部分貨車未來1個月不准營業。

部份營業 遭勒令停止

勞動部指出，經查發現，陸姓駕駛一整個4月都不曾休息，肇事當天已是連續上班第23天，且有單日工作超過12小時，單月加班超過46小時、輪班間隔未達11小時等嚴重違法情形，違反《勞基法》第32條、第34條、第36條，依法各可處2至100萬元，高雄市政府決定從重論處，各處100萬元罰鍰，合計300萬元。

肇事駕駛所屬的公司為聯全通運，車輛則為佑昇通運所有，根據商工登記公司資料，2家公司負責人皆為盧廷景，其名下還有景山交通、景山貨櫃、山錦貨櫃、景隆通運、統成通運、永益通運、龍景貨櫃、通閔股份、一中交通、翔隆通運、中國通運、中南海通運、共仕交通、國盛貨櫃通運、景榮通運以及南方租賃，總共18家公司。

公路總局表示，公司之間的駕駛調度，屬合法行為。針對駕駛工時，目前是依照《勞基法》規定，由勞動部取締，公路總局則是依照《公路法》與《汽車運輸業管理規則》處罰業者。

貨運勞檢 近2成違法

勞動部表示，近2年汽車貨運業、汽車客運業共計勞檢4797場次，2121家公司中有407家違反法令，違法比例近2成，罰鍰合計3841萬元；此次聯全通運遭罰100萬元，是貨運業遭勞檢開罰單項金額最高案例。

聯全通運近3年共遭勞檢4次，違反《勞基法》第36條連續工作逾7日、第30條第6項出勤紀錄未依法記載，及第39條假日出勤未加倍給付工資等，共6項次，裁處36萬元。勞動部職安署職業衛生組長林毓堂表示，今年上半年將對汽車貨運業、汽車客運業，各實施150場專案勞檢，確保勞工權益及公眾安全。

(中國時報)

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