招魂見變形護欄、胎痕 家屬心痛

2018年04月25日 04:11 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

內政部長葉俊榮24日南下柳營祿園，向殉職的2名國道員警上香致意，並探望家屬，葉家豪妻子向他陳情希望改善員警執勤環境，講到傷心處相擁落淚。（莊曜聰攝）

「家豪，任務結束了…！」國道警察第四大隊新市分隊員警郭振雄、葉家豪23日因執行取締違規勤務，2人與貨車司機蕭偉誌慘遭大貨車追撞身亡，內政部長葉俊榮24日南下探視郭、葉家屬，與家屬淚眼相擁。昨日下午家屬到事故現場招魂，葉家豪的妻女一度擲不到允杯，直到新營分隊長大喊「家豪，任務結束了…！」葉家豪才同意回家，現場彌漫一片哀戚。

葉俊榮昨日率同警政署長陳家欽到台南柳營祿園探視家屬，葉家豪太太含著淚說，事發後，每看一次新聞，心就痛一次，員警在國道上取締違規，充滿危險，雖是執法，卻得忍受被取締的民眾嫌惡，很沒有尊嚴，她希望這是最後一次，不要再有不幸事件發生。

葉俊榮說，他體認到家屬在意的是整體執勤環境的安全性，國道警察身負協助用路人安全的任務，不該讓他們隨時處在危險的狀況下，他會與交通部長討論未來改善方式，導入科技化作法，也強化同仁訓練，以同仁執勤生命安全優先。

2名員警與貨車司機蕭偉誌的家屬，昨天下午在國道警方協助下，前往國道一號南下308公里案發地點招魂，警方配合封閉路肩及外側車道，只見肇事地點變形的護欄及路面的胎痕依舊存在，依稀還能看出事發當時慘況，讓家屬心痛不已。3人的親人分成一前一後，放置香案、牌位進行招魂儀式。

郭振雄的家屬花5分鐘就完成儀式，葉家豪妻子擲筊卻一直得不到3次允筊，在禮儀師建議下，改由2名幼女喊著「爸爸回家了」，但仍然沒有結果，現場的員警見狀，心中既悲且痛，國道第四警察大隊新營分隊長陳禎宗帶頭大喊「家豪，任務結束了，快點回分隊、快點回家陪老婆、孩子了！」熟識的女警也喊著葉警綽號「淡淡，回家了！」葉妻再度接手，花了10分鐘終獲允杯。

貨車駕駛蕭偉誌的親人在現場泣不成聲，蕭妻一度癱軟在地，2名孩子跪地呼喊都未獲得回應，家屬只得說「偉誌，快跟我們回家，我們就不哭了！」花了約20分鐘才完成招魂儀式。

(中國時報)