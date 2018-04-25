有拚才有錢賺 再累也得硬上

2018年04月25日 04:11 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

國道23日發生大貨車衝撞路肩警車，造成3死慘劇，高雄市勞工局發現肇事司機竟已連續上班22天，對公司開出300萬元罰單。連上22天班聽起來不可思議，但看在貨運司機們眼中，情況其實「非常普遍」，無論是自願還是老闆強迫，司機都是咬著牙上路。

「這行業就是休越多、賺越少！」大貨車司機阿龍透露，送貨每天工時12小時起跳，也曾出門20個小時，回到家休息、吃東西，或睡3個小時，又要出門開車。有時候為了多賺一點錢，收太多貨導致車輛超載，還要提前在凌晨上路，避開管制時段，抵達後睡在車上，等早上收貨的人上班交貨。

隨著網購崛起，有的網站標榜當日到貨，更增加了貨運司機壓力。阿龍回憶，公司以前有接這種案子，那應該是最硬的跑車方式，讓他印象很深。某天早上，送完第一批貨，又要趕著收貨，馬不停蹄轉送到其他送貨站，根本沒有休息，「幸好公司不接了。」

阿龍說，8年前剛入行時，每個月僅能休假4天，也曾1個月沒有休息，現在《勞基法》越來越嚴，才有7休1、月休8天的福利。但他強調，待在大公司有這種福利，其他朋友待在中、小型公司，常被老闆要求出來上班，連續工作20天是很普遍的現象。

他舉例，自己目前跑短途，平均一天賺2500左右，一個月工作22天，薪資約5萬5000元，若是以前的月休4天，薪水則再多1萬元；跑長途的司機，月收入則比短途多出5000至1萬元，為了錢賺只好犧牲休假。

貨運司機多數是給業者聘僱，連續工作多天想要休息，會被老闆以保住工作為要脅，被迫出來上班。

阿龍指出，市場上不守規矩的業者，多於守規矩的業者，貨車超載老闆可以多賺錢，司機多跑一天就多賺一點錢，「你累不累？累！你跑不跑？跑！」他感嘆，如果有環境、收入更好的工作，誰也不想這麼辛苦跑車。

(中國時報)