肇事司機老闆 擁18家交通公司

2018年04月25日 04:11 中國時報 柯宗緯 ／桃園報導 呂筱蟬、／桃園報導

23日於國道發生大貨撞上路邊執勤開罰單的警察，造成3死悲劇，肇事司機陸乙豪，受雇於聯全通運股份有限公司，老闆盧廷景名下共有18間交通運輸公司，有網友起底，該老闆名下的景山交通集團，多間公司有民、刑事的判決紀錄，不僅勞檢多次違規，造成司機過勞工作，還有業務過失傷害、業務過失致死等案件。

地方人士表示，60歲的盧廷景，30多年前創立景山交通公司，靠著司機苦拚送貨，漸漸在食品、飲料等業界闖出知名度，隨後不斷擴張版圖，全台各縣市都有名下的公司，擁有的大貨車超過1000輛。依據盧廷景登錄的18間公司資料，每間資本額約3000萬元，身家加起來超過5億元。

盧廷景早年白手起家，除了運輸、倉儲業外，曾經養過豬，也從事建材等生意，運用頭腦讓錢滾錢，甚至在桃園缺水時，挖埤塘來儲水賣給科技業工廠，生意頭腦非常精準。

但業界盛傳該集團司機都是拚了命在賺錢，不僅開車凶狠飆速，事故率更是高，這次又發生如此嚴重意外，同業貨車司機也嘆並不意外。景山交通公司的聯結貨車，也曾於2006年因為司機開夜車打瞌睡，撞上砂石車，造成司機及2名助手3死的嚴重事故。同業只嘆，大家都是出賣身體健康，多拚幾趟夜車賺辛苦錢養家，只盼下一趟出事的不要是自己。

(中國時報)