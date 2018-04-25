國道見大貨車 有多遠閃多遠

2018年04月25日 04:11 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

國道2名警員取締違規大貨車卻遭另名打瞌睡的大貨車駕駛衝撞枉死，引發各界震驚。貨車駕駛人危險駕駛行徑，讓許多國道用路人一想起來就心有餘悸，有民眾形容，部分大貨車駕駛人開車簡直不要命，就有貨車司機告誡自己孩子：「在國道上見大貨車，能閃多遠就閃多遠。」

國道公路警察局規畫23日0時起針對大貨車違規駕駛展開「5日大執法」，豈料取締行動第1天就發生國道員警連同貨車駕駛3死的不幸事件；國道四隊副大隊長王怡仁表示，員警殉職事件令人悲痛，但主要肇因於肇事貨車司機未能安全駕駛，勤務仍繼續執行，但會加強安全宣導。

今年3月間，網路瘋傳一份由國道公路警察局流出的公文，內容指稱將針對國道超速進行取締，並列出獎勵辦法，員警在巡邏或測照勤務中取締告發，就能依超速程度及件數獲得嘉獎，獎勵基準超過一定件數還雙倍計算，後來也被證實確有其事。

國道警方指出，就像一般警方規畫勤務時，會針對容易發生的危安狀況推出執法專案，國道警每個月都有1到2次，每次3到5天不等的專案，23日展開的「5日大執法」就是由員警在巡邏時針對大貨車超速、占用車道、惡意逼車或其他危險駕駛行為加強取締，但以獎勵為主，未要求員警一定要開出多少罰單。

國道員警說，大貨車駕駛最恐怖的應是疲勞駕駛，他跟同仁在巡邏時常看到前車突然變換車道，又轉回正常車道，攔車才發現駕駛睡眼惺忪，但開單必須舉證司機連續駕駛8小時以上，多半只能勸導，這才是不定時的危險炸彈，交通部應想方設法在大貨車上加裝可控制一定時間內須回場，或人車休息的機制或機器。

有網友以「大禍車」形容在國道上惡意逼車、閃大燈的大貨車，台南市一名陳姓男子透露，他的父親曾任大貨車駕駛，再三告誡自己的孩子若在國道遇上大貨車，能閃多遠就閃多遠。

其實，在國道員警殉職的同一天，台南市還有另兩起和大貨車有關的交通事故，分別是國道3號新化路段發生工程人員於封鎖區施工時，遭林姓貨車駕駛擦撞重創送醫不治；另市道174線，一輛載運廢土的林姓司機，由楠西往六甲行駛途中，疑因車速太快，整台車側滑翻覆衝到對向車道遭甩出，被車頭重壓身亡。

(中國時報)