新戰勝定義 迫敵奪台失敗

國防部24日舉行例行記者會，作計室聯合作戰處長葉國輝少將公布今年漢光34號演習規畫，特色是以現在的兩岸軍事態勢為依據，首次將民用無人機及航控人員，納入陸軍部隊協力作戰，執行戰場偵蒐、目標標定、效果監視等戰術行動。（陳怡誠攝）

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中國時報
／台北報導
愛國者三型飛彈之前在自由廣場展示，意味著未來若遭受導彈攻擊時，愛國者三型飛彈可機動進駐，保衛中樞。（本報資料照片）

一位不具名的軍方官員表示，由於兩岸資源懸殊，台灣屬於弱勢的一方，我不做軍備競賽，也不再打傳統的消耗戰，國軍也捨棄傳統的戰勝定義，並重新定義「戰勝」。對台海防衛作戰而言，國軍戰勝的定義就是，「迫使敵奪台任務失敗」，所有的建軍備戰都依此為目標。

不談殲滅 使其無法登陸

軍方官員表示，國軍揚棄過去對抗的消耗戰思維，改採創新、不對稱思維，對台海防衛作戰而言，國軍戰勝的定義就是：「迫使敵奪台任務失敗」。意即國軍無法在戰場上將敵軍殲滅殆盡，但有能力迫使對方任務失敗，使其無法登陸立足，迫使敵奪台任務失敗。

軍方官員說，就防衛作戰而言，灘岸是共軍最不利的作戰位置，也是我最易發揮的作戰區域；他說，中共能登陸的只有兩個旅，要上岸，沒那麼簡單，就算國軍不打，共軍光搬裝備上岸，都需要很複雜的計畫，何況我會集中全力攻擊，共軍登岸占領台灣，很難。

軍方官員說，大家都關心兩岸一旦開打，台灣能守多久，以國軍現在調整後的作戰指導，共軍「根本上不來」。

攻擊灘頭 資源用於防衛

這位軍方官員指出，國軍目前所有建軍，都是集中攻擊灘頭，刻正全面檢視全台可上岸的灘頭，其中很多灘岸，亦非天然，海中布滿蚵架，岸邊都是消波塊，根本上不了岸。軍方官員不願說究竟還有多少灘頭可能登陸，但強調軍方會用所有資源防衛，「即使可以打2、3百公里的飛彈，也用來打灘岸」。

軍方官員說，我們沒辦法把敵人殺個精光，也不必這麼想，戰勝的定義，就是用三軍的所有資源，迫始敵人奪台任務失敗。據了解，今年的漢光34號演習規畫，即是依此做電腦兵推與實兵演練，而且不再預設未來的戰場情境，就以現在的兩岸軍事態勢為依據操演。

(中國時報)

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