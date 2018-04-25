解放軍舟山軍演 遼寧艦東海訓練

2018年04月25日 04:11 中國時報 李文輝∕綜合報導

浙江舟山黃大洋海域昨至今日進行實彈軍演，儘管演習面積相較此前台海實彈軍演略小，但由於近日大陸解放軍動作頻頻，也讓外界解讀，解放軍舟山操兵針對台灣意味濃厚。無獨有偶，大陸官媒新華社也拋出遼寧號航空母艦戰鬥群，22日在東海進行實兵對抗訓練，更增添警告氛圍。

談及24、25日舟山軍演，我國防部官員23日曾稱，這場實彈射擊是例行性操演，科目是火炮對海射擊，規模比日前泉州沿海軍演更小。禁航範圍約50平方公里，面積只有之前泉州軍演1/4，也比過去在同一海域射擊公告的禁航區更小。

儘管舟山軍演範圍不如此前台海演習，但從最近解放軍南海海上閱兵後，18日起福建泉州外海演習、轟6等軍機連3天繞台巡航，頻頻大秀肌肉，讓舟山實彈軍演仍舊難脫劍指台灣的意味。

不只如此，新華社昨還披露，遼寧艦航母編隊22日在東海某海域，與海軍岸基航空兵和潛艦部隊進行「對空、對潛作戰等課目訓練」。大陸《人民日報》更毫不諱言直稱，這是為4月23日大陸海軍成立69周年紀念日獻上生日禮物。

報導稱，在演習中，遼寧艦出動多架殲15艦載戰鬥機，負責編隊周邊警戒任務的屬艦，也發射防空飛彈。據了解，遼寧艦航母編隊12日參加中央軍委主席習近平檢閱的南海海上閱兵近2周以來，高調跨越多海區，在南海、西太平洋和東海展開實戰化訓練。

無獨有偶，隨著大陸演訓不斷，號稱航母殺手的東風-26彈道飛彈及空軍新型戰機殲-10C也接連在央視畫面曝光。東風-26彈道飛彈是解放軍第二款具備打擊水面大型艦船能力的飛彈。

大陸軍事專家宋忠平直言，殲-10C整個航電系統、飛控系統進行較大更新，整體機動性能有極大質的飛躍；相比台灣所裝備的幻象2000、F-16及IDF，擁有壓倒性優勢。

(中國時報)