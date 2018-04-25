打3劑疫苗仍中鏢 次波感染

麻疹疫情引發恐慌，麻疹疫苗一「針」難求。兒科權威醫師李秉穎呼籲民眾別搶打疫苗，近20年來沒有人因麻疹導致重症、死亡。（中央社）

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中國時報
／台北報導

國內再爆1例麻疹病例，疾管署昨天公布新增1例麻疹病例，患者為前後打了3劑麻疹疫苗的20多歲男性，研判是境外移入的「次波感染」，這是今年繼虎航、林口長庚之後第3起群聚感染，使得麻疹疫情一時難了，疾管署不得不介入疫苗管制，避免民眾搶打疫苗。

只剩2萬劑 疾管署管制

這位新增麻疹確定病例家住高雄，近期無出國史，4月15日至18日陸續出現流鼻水、發燒症狀，經醫院採檢通報，昨天檢驗確診。而個案曾在1995年完成2劑麻疹混合疫苗的接種，發病前再去補打1劑疫苗，但仍然感染麻疹。

疾管署防疫醫師蘇家彬表示，可能個案患有慢性疾病，長期服用藥物而造成免疫力降低，造成補打疫苗也沒有發揮作用；加上20多年前2劑疫苗的保護力已經衰退，因而無法給予有效保護。

由於個案是疾管署在4月5日公布之境外移入病例（南部20多歲男性）確診前，還在可傳染期間的就醫接觸者，研判可能為該境外移入個案的次波感染者，這也是繼虎航、林口長庚後第3起群聚感染，已掌握接觸者129人，追蹤監測至5月7日。

高風險族群 優先接種

今年以來國內累計23例麻疹病例，16例國內感染，7例境外移入。由於近3天被打掉萬劑麻疹疫苗，全台只剩2萬劑，疾管署只好強行管制，依照專家會議列出1981年（含）後出生的成人補打疫苗優先對象，第1波優先是北北桃醫學中心急診醫護人員與桃機的工作人員。

近日內完成需求量調查後，再行開放第2波優先對象為全台醫學中心的急診醫護人員，疾管署副署長莊人祥表示，如果還有剩餘疫苗再開放感染科、婦產科等醫護人員接種。

由於藥廠全力配合疾管署的防疫、暫緩出貨，而且無法掌握疫苗何時進貨，台大內科教授陳宜君呼籲，求人不如靠己！國人進出公共場所或人多擁擠的地方，做好呼吸道衛生、咳嗽禮節及手部衛生、尤其勤洗手很重要，可以保護自己、也保護他人，共同防範麻疹等疾病感染。

(中國時報)

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