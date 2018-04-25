科技部端2000萬獎金覓駭客

2018年04月25日 04:11 中國時報 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

去年台灣發生金融史上第一次、第一銀行遭跨國駭客集團駭入41台ATM，造成金融重大損失，而AI時代即將來臨，潛在資安威脅變得無所不在，科技部長陳良基昨天特地著電影駭客任務勁裝，端出2000萬元創業金，舉辦「科技大擂台2：AI資安攻防戰」開放提案競賽，盼以高獎金激發年輕人提案，為企業解決產品潛在威脅，提出資安的攻防戰術。

陳良基昨以駭客任務造型亮相，展現親近年輕人作風，他表示，AI的時代，所有的判斷都由電腦決定，一旦被「駭」就會造成嚴重錯誤。包含台灣去年銀行ATM系統遭盜，造成重大損失，以及國際知名科技大廠Intel英特爾因韌體安全漏洞，導致近10年資安都會受影響。

陳良基表示，5G物聯網時代來臨，提升物聯網系統產品及服務資訊安全刻不容緩，宣布舉辦「科技大擂台2：AI資安攻防戰」競賽，首獎2千萬創業金，2獎則有500萬元。擂台開放提案競賽外，企業也可以提出資安問題以及額外獎金，激勵高手獻策，由團隊協助解決產品潛在威脅，力旺電子公司並率先響應。

競賽徵件即日起開跑至6月，舉凡「提升物聯網安全性」或是提出「開發人工智慧物聯網攻防技術」有關的主題都能提出，並由科技部籌組的專家顧問團，依照類型尋覓資安專家擔任評審。

科技部還舉辦熱身賽，支持由台灣駭客協會在7月舉辦的密室脫逃、解謎、和教學活動，讓參賽者挑戰生活中各種物聯網裝置，深入簡出學習。10月將於台南沙崙自駕車封閉式場域，以邀請賽的形式，舉辦智慧路口實際場域的資安檢測。

(中國時報)