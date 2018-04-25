藻礁會議不給旁聽 環團抗議

2018年04月25日 04:11 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

環保團體「搶救大潭藻礁行動聯盟」人員昨於環保署前聚集，抗議27日（周五）專家會議第3次延續會議不開放旁聽。環團質疑這種作法無異民主政治倒退嚕！要求環保署道歉並讓公民團體出席27日的會議。環保人士還戴上口罩，用食指比出打叉手勢，象徵被迫噤聲。但環保署仍決定周五的會議將用網路直播，不對外開放。

此事緣起為13日專家會議第一次延續會議時，環團用程序發言質疑專家會議中環團推荐者僅2人、比例偏低，且有專家曾接受中油研究補助，立場不公允，並認為觀塘開發案涉不當黨產交易，應加以釐清才能繼續環評。環保署在18日表示，為讓專家充分討論空間，27日專家會議第3次延續會議不開放民眾參與。

環團對環保署的決定很不滿，東海大學生命科學系特聘教授林惠真呼籲不要開此惡例，這會讓未來的環評案更加艱難，也希望與會專家婉拒環保署的安排。桃園在地聯盟理事長巫秀千則說，行政院政委張景森日前接受廣播節目專訪，提到僅觀新藻礁約4.5公里最完整，其他地段都不佳，且中油提出的替代方案已獲得環團理解；以上均非事實，環團鄭重澄清。

為了平息環團的怒氣，昨進行的專家會議第二次延續會議開放環團暢所欲言，台灣環境輻射走調團召集人林瑞珠炮火最猛，指責環保署副署長詹順貴當官後換了位置也換了腦袋。也有環評委員認為，下次會議可考慮開放環團代表參加，但最後主席仍裁定依照環保署的決定，讓專家不受干擾充分發言，環團的意見仍會帶進會議來討論。本周六（28日）環團將在凱道舉辦「428藻礁永存音樂會」。

(中國時報)