近6萬兒虐、疏忽通報 9成被忽略

2018年04月25日 04:11 中國時報 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

去(2017)年國內兒虐及疏忽通報案例近6萬人次，但開案率僅7％，而現行「兒虐」家庭，係通報各縣市家暴中心做處理，但若屬於像是「疏於照顧」的家庭，則會以「高風險家庭」身分通報給社福中心，後者因無公權力，孩童易持續暴露在兒虐風險下。衛福部昨日表示，未來兩者將統一由地方「開案中心」處理，讓有經驗的人來評估、具公權力的公部門強勢介入。

我國2017年兒虐及疏忽通報案例為5萬9912人次，但開案率僅7％；衛福部表示，扣掉「重複通報」、單純的「家內」兒虐案，經通報後的開案率約2成，和國際數字差不多。

長庚兒童醫學中心副教授葉國偉說，院內常替第一線醫護人員做教育訓練，例如家長帶宣稱「跌倒導致骨折」的孩童就醫時，若經光X光發現「有新傷以外的舊傷」，或是有「傷勢不像是跌倒造成」時，便應該提高警覺。

衛福部保護司代理司長林維言說，2015年起，我國改以分類、分級、分流的方式來處理兒虐案，像是將兒虐案分成家內和家外，發生在學校的霸凌事件，社工也會評估「學校老師是否已有在處理」，讓社工人力發揮最大效率。

當前的「兒虐」家庭，會通報各縣市家暴中心，若屬於像是「疏於照顧」的家庭，會以「高風險家庭」身分通報地方社福中心；但後者因較無公權力，易讓孩童持續暴露在兒虐風險下，林維言說，各縣市未來會成立「開案中心」，統一處理兒虐及高風險家庭，讓具經驗的人來評估、具公權力的公部門強勢介入，盼能有效改善兒虐狀況。

(中國時報)