閒置外籍漁工 5月助荔枝採收

2018年04月25日 04:11 中國時報 楊騰凱 ／台北報導 ／台北報導

農委會主委林聰賢召開記者會，宣布第6次全國農業會議正式啟動，並推出閒置漁工務農、新南向國家年輕人來台打工度假等措施。（農委會提供）

農委會主委林聰賢昨日舉行記者會表示，為化解農業缺工，預計5月先開放閒置的外籍漁工上岸務農，投入荔枝採收，6月則試辦東南亞國家青年來台灣農村打工度假，至於是否要引進農業外勞，就交由9月辦理的全國農業會議討論，凝聚各界共識。

林聰賢表示，部分外籍漁工可能因休漁而閒置，目前農委會正與勞動部協調細節，開放閒置漁工上岸務農，預期今年南部荔枝將豐收，採收作業都要靠人工，到時可能會出現大缺工的問題，因此，農委會規畫5月就能試辦漁工務農，以協助荔枝採收，在管理方面，一定會採團進團出方式辦理，由漁會召集閒置漁工後，交由農會派工，不會一開始就讓漁工自行出入，以免管理亂了套。

林聰賢指出，農委會另也與外交部等單位討論，研擬開放新南向國家年輕人到台灣農村打工度假，目前已鎖定越南、印尼、泰國及菲律賓等4個國家，對方也都有意願，初步會給每國各200個名額，我方審查把關，最快6月試辦，同時新南向國家也多需要台灣農業技術服務，希望台灣的年輕人也可以過去開拓市場。

林聰賢表示，台灣農業面對氣候變遷、加入CPTPP等挑戰，很多議題需要溝通交流，為此，農委會將於9月辦理第6次全國農業會議，匯集各界意見，到時缺工勢必是關注的焦點之一，改善方案包括引進農業外勞、輔導青年回鄉，或以機械自動化耕種等，但到底哪一項方案才有效，仍有待討論，此次全國農業會議也開放網路提案，只要有2000人附議，就可成為正式議案。

農委會輔導處長朱建偉指出，越南、印尼、泰國及菲律賓要來台度假打工者，年齡限制在20歲至45歲之間，且須由已在台的該國外配擔任聯絡人，向農會提出申請，當打工度假青年失聯時，可以透過聯絡人幫忙找人，試辦期間可來台180天，之後再依試辦情形調整，若逃跑情形嚴重，將縮減來台時間及配額人數，若從事勞力較累的工作，日薪可達2000元，一般採收則在1200元至1500元。

(中國時報)