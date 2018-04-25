股匯雙殺 年線失守台幣大貶

台股24日因台幣趨貶、外資賣壓仍重，市場信心出現鬆動，指數開低走低跌破年線。（中央社）

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中國時報
／台北報導

受到美國升息腳步不停歇，資金外流加劇，以及台積電法說展望變調，昨日台北股匯市上演雙殺，台股在外資大賣下，終場下跌117.63點，收在10579.5點、年線失守；而台幣兌美元匯率，盤中也重貶超過1角，雖然貶勢略有回升，終場以29.616元兌1美元作收，但仍創下近4個月新低價。

美股再不漲 後市不妙

華南永昌投顧董事長儲祥生表示，外資對大型股的態度目前是「先砍再說」，若相對低檔的美股仍漲不上來，意味景氣趨勢「真的不妙了」。

昨日開盤，雖然台積電翻紅，但鴻海卻再度破底，更加印證外資「先砍再說」態度，加上中小型電子股面臨補跌壓力，在賣盤陸續殺出下，跌勢擴大，市場氣氛更加觀望。

儲祥生認為，若美股漲不上來，外資調節台股的動作還會持續下去，第2季不排除回吐今年漲幅，若下探今年2月全球股災的低點，股民恐吞「歸零膏」。

富蘭克林華美投信認為，台股短期仍持續區間震盪，待進入季報公布與法說會高峰期，將有激勵產業的表現；至於近期投資策略，看好矽晶圓半導體。

台幣創近4個月新低價

匯市方面，新台幣延續貶值戲碼，盤中隨台股重挫貶超過1角，不過出口商出手搶進美元，貶勢略回升，唯收盤前仍難收復29.6元關卡，貶8.8分，以29.616元對1美元作收，為近4個月新低價，總成交量15.42億美元。

外匯交易員表示，外資持續賣超台股，稱「手上錢還很多」，只要短期沒止跌，沒出現讓外資回心轉意的理由，這些錢「等著要出去」，新台幣就難有行情，不過就成交量看，大概是分批匯出，不至於爆量，否則一旦新台幣直衝3字頭會加重台股賣壓。

(中國時報)

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