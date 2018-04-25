夢想不設限 周筱玲教你投資自己

元大期貨總經理周筱玲。（元大期貨提供）

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中國時報
／台北報導

失敗為成功之母，為引領年輕學子與社會大眾學習失敗、探索成功之道，中國時報與國立臺灣科技大學聯合主辦的成功之母講座第13場、主題為「投資自己、夢想不設限－周筱玲的成功哲學」明（26）日登場，特別請到台灣少數橫跨銀行、投信、證券、期貨全金融領域專家，即元大期貨總經理周筱玲現身說法，分享基層做起、突破挫折，邁向高階專業經理人之路。

周筱玲說:「機會是留給準備好的人！」尤其漫長的職場生涯，周筱玲形容，就像跑馬拉松，除了在機會來時主動爭取表現，更需要長期的紀律以及品德，她強調，「工作能力若以0至100分來評斷，品德就是前面的正負號。」周筱玲一路秉持這樣的態度，克服重重挑戰，與台灣的證券金融市場一起成長。

這次活動特別安排國立臺灣科技大學學生會會長卓承賢擔任講座下半場的主持人，由學生代表的角度出發，與周筱玲深度對談，想必能有激烈的火花；講座將於明（26）日晚間7點開始，於國立臺灣科技大學國際大樓IB202教室登場。

周筱玲自80年代踏入寶來證券，一步一步從基層做起；經歷華僑銀行董事兼副總經理、寶來證券總經理、寶來投信執行協理兼發言人、寶來曼氏期貨副董事長與元大期貨總經理的豐富經歷，不僅是金融圈鼎鼎有名的女性高階專業經理人，更是台灣少數橫跨銀行、投信、證券、期貨全領域的金融管理專家。

從基層到高階專業經理人，周筱玲不只要在工作上突破重重挫折與困難，數度帶領上千位同仁衝過金融業開放以來多次本土、國際級的巨大波動，周筱玲也歸納了一套「SMART」的工作哲學，懂得發揮每位同仁優點與創意、凝聚認同，創造最大的效益。

卓承賢就讀台科大電機工程系與專利研究所，除了關心大學生踏入職場前該有的心態與專業上的自我準備外，更期望就人工智慧、智慧財產、區塊鏈與物聯網等未來新興產業市場的趨勢與就業準備，求教於周筱玲，以跨世代的精采對談，激盪出智慧的火花。

(中國時報)

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