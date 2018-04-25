王永慶家族海外資產…台灣3.4倍

2018年04月25日 04:12 中國時報 邱莉玲 、 黃有容 、 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

台灣的企業與富豪擅長運用境外租稅天堂？據《天下雜誌》取得國際調查記者同盟（ICIJ）最新的跨國調查「天堂文件」發現，台塑集團創辦人王永慶家族的海外資產竟是在台資產的3.4倍，再度引起市場矚目。

《天下》指出，台塑王永慶家族設立境外公司、境外信託並非特例。據研究，台灣高達65％的上市公司都設有境外公司。財政部曾公開王永慶是台灣遺產稅最高繳納者，但多數海外遺產未被課稅，突顯台灣稅法落後不足。

65％上市企業設境外公司

3年前，租稅正義聯盟（TJN，Tax Justice Network）也開始注意台灣。有一篇論文提到，台灣高科技公司33％透過香港、20％透過加勒比海國家，投資大陸，12％透過加勒比海國家，路過香港，投資大陸；超過6成5的台灣上市企業，都運用境外天堂。

這次的資料庫由《南德日報》取得，位在百慕達的毅柏律師事務所（Appleby）與新加坡盛亞信託（Asiaciti Trust）的客戶資料庫，此次被洩漏的文件逾1,340萬份，其中有1,005位台籍個人與企業客戶，台塑王永慶家族是其中資料最豐富的個案。

據「天堂文件」，王永慶、王永在兄弟與毅柏律師事務所最早往來紀錄，兩人從2001年到2005年間，密集信託位在華盛頓的George N Harris律師事務所，與百慕達的毅柏律師事務所設立5大信託，控制台灣、美國、中國私人投資公司，一步一步收攏進信託。

台灣名列10大金融隱匿國

《天下》表示，王永慶兄弟的財富移轉進入信託後，王家的子孫無法分配遺產，但未來如果可以分配股息，也相當可觀。據「天堂文件」，2008年王永慶過世，當年底這些信託持有股權，台塑15.1％、南亞8.2％、台化18.2％、台塑石化2.9％、台塑美國持股更高達73.3％。

《天下雜誌》引用ICIJ「天堂文件」資料，指稱台灣名列2018年全球前10大金融隱匿國，對此，財政部、金管會駁斥。金管會認為，境外資產應和稅制較有關，與洗錢防制是兩個層面問題。

(中國時報)