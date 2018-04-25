台塑化砸2800億 路易斯安那州建廠

2018年04月25日 04:12 中國時報 彭暄貽 ／台北報導 ／台北報導

受制台灣投資機會開拓艱難，台塑集團加大美國石化投資版圖，從既有德州基地，擴大延伸至路易斯安那州。據《美聯社》報導，台塑石化於美國時間二十三日與路州州長愛德華茲（John Bel Edwards）共同宣布啟動斥資94億美元（約合台幣2783億元）、占地970公頃的聖詹姆斯郡（St. James Parish）一貫石化園區計畫，預計2020年首季開始建廠。

台塑化美國路州一貫石化投資力拚年底完成環評，啟用後5年享免地價稅，貢獻該郡稅基一倍。路州政府表示，此為該郡最大產業，預計可創造1200個永久就業機會，平均薪資達8萬4500美元，興建期間工作職位需求高達8,000個。

台塑化規劃中的石化園區將由在路州註冊的台塑石化子公司經營，該公司名為FG LA LLC，並以台塑化執行副總林克彥為執行長。路州的標準獎勵計畫提供5年地價稅全免，接下來的3年後則免除80％的稅。

台塑集團指出，美國路易斯安那州的石化投資案，為集團近年最大海外投資案，著眼於低廉的頁岩油氣及合理完善的環評法規制度。該一貫化投資案由台塑化主導，也是台塑化首次於海外設立據點，本案將使集團內全球化布局更加完整，意味台塑四寶的美國布局全到位。

(中國時報)