朝要和平協定 美促1年棄核

2018年04月25日 04:11 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

總部設在南韓的「Newsis」通訊社24日指出，平壤正透過傳播媒體大舉對內宣傳北韓已成為「核武裝國家」。美國的專家則預測，金正恩會在和川普會談開始30分鐘內提出和華盛頓簽訂和平協定，只有簽訂和平協定，北韓才會開啟無核化進程。不過，川普會對金正恩提議一步到位，要北韓在6個月至1年內完全棄核。川普並在回見法國總統馬克洪時，公開讚揚金正恩，表示他坦誠和值得尊敬（Open and Honorable)。

北韓宣傳成為核武國家

南韓《韓國時報》指出，北韓領導人金正恩21日在朝鮮勞動黨七屆3中全體會議上宣布，即日起中止核武試爆、洲際彈道飛彈試射，並將關閉核試驗場。不過，北韓方面的消息來源指出，在公告後的幾個小時後，北韓同時下達宣傳指令，要求各媒體機構與出版單位，製作各式的新聞報導，廣為宣傳北韓如今已成為核武國家。

報導並指出，北韓的目標在教育全體國民，金正恩過去勤奮不懈地致力同時發展核武與經濟，拜他所賜，北韓才能成為核武裝國家。

金向川普要求和平協定

美國傳統基金會資深研究員克林納則強調，他預測在下個月末或6月舉行的美朝首腦會談中，雙方將在圍繞和平協定和終戰宣言，有激烈的較量。他還認為，一旦簽署和平協定、終戰宣言，美朝關係正常化、如何在平壤設立代表處、撤走或裁減駐韓美軍等議題將會出現在談判桌上。美國華爾街日報報導指出，川普會對朝提議大爆炸（一步到位）式無核化方案，要求金正恩必須在半年到1年內完全棄核。但會「胡蘿蔔加上大棒子」，輔之以優厚補償和好處。川普稍早威脅，如果北韓不能滿足他的要求，他會隨時走人。

對峰會期待恐南轅北轍

美國防部長馬提斯23日表示，對於與北韓的各項談判，他「看到許多樂觀的理由」，相信將能見到成果。然而，美國《紐約時報》、南韓《韓國時報》、英國《衛報》24日一致指出，在美樂觀看待北韓「去核化」之際，北韓方面透露出的愈來愈多跡象顯示，華府與平壤之間的認知與期望，顯然存有天壤之別。

紐時更指，美總統川普篾視規範、行事難料，而北韓領導人金正恩勇於冒險嘗試，雙方對峰會的預期南轅北轍，各自追求的恐是相互衝突的目標，風險極高。

(中國時報)