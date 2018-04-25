見證歷史 「文金會」速覽！金正恩跨越38度線成焦點

2018年04月25日 04:11 中國時報 孫昌國 ／綜合報導 ／綜合報導

東北亞年紀最輕的領導人、年僅34歲的北韓國務委員會委員長金正恩將打破歷史紀錄，成為南北韓分治以來，成為首位造訪南韓的北韓領袖。

青瓦台公開為文金會晚宴精心準備的國宴。圖為甜點芒果慕斯蛋糕上有統一的朝鮮半島標誌，而在吃蛋糕之前，要以木槌先將象徵著冷戰的木碗打破，才可以享用這得來不易和平的甜蜜。（法新社）

朝鮮領導人金正恩的夫人李雪主最近多了「備受尊崇的第一夫人」的稱號。她是否陪同金正恩到訪南韓受到矚目。（法新社）

文金會聯合宣言會否納入朝鮮半島無核化，建立永久和平機制和大力推進發展雙邊關係，是世人關注的焦點。

南北韓歷史性首腦峰會舉行在即。韓國總統文在寅表明，若要宣布韓戰結束不能僅靠韓朝對話，至少需要美韓朝三方達成協議。文在寅並強調，為了創造發表終戰宣言的條件，南韓將同美國密切合作。

文在寅昨日特別和日本首相安倍通話，表示相信韓朝首腦會談取得成功有助於接下來的美朝首腦會順利舉行，也有利於日朝關係正常化。安倍則強調，將根據2002年時任日本首相的小泉一郎和當時的北韓國防委員長金正日達成的平壤宣言，解決日本人被綁架問題努力將他們送回日本。他並請求文在寅在韓朝首腦會提出日本人被綁架問題。文在寅表示會傳遞安倍的立場。

文金會進入最後2天倒數計時。韓朝雙方都正在全力籌備即將到來的領袖峰會。一般認為，文金峰會有下列5項重大看點：

1，金正恩如何跨越北緯38度線。27日上午，北韓領袖金正恩將打破雙方分治68年以來，成為首位跨越北緯38度線的北韓最高領導人。一般預料，他會選擇以步行的方式直接從板門店北側跨越38線步行到舉行會議的南韓一側和平之家。目前南韓電視台已經被批准在27日上午可以進入北韓一方拍攝歷史性珍貴畫面。文在寅為顯示尊重金正恩可能在38度線的另一側等候，完成歷史性的握手。另外，南韓方面是否會為金正恩舉行正式檢閱儀仗隊等歡迎儀式備受矚目。如果金正恩不選擇步行，他可以乘車直接通過位於板門店停戰區建築物旁的道路跨過38度線直接抵達和平之家大門口。

2，金正恩的夫人李雪主是否出席文金會。李雪主上個月25日到28日全程陪同金正恩訪問北京。她最近又被北韓媒體封為備受尊崇的第一夫人。按照常理，她將陪同金正恩出席南北韓歷史性峰會。到時文在寅的夫人金正淑如何和李雪主互動，也將會成為媒體的焦點。

3，文在寅和金正恩的互相稱謂。南韓總統文在寅如何稱呼北韓國務委員長金正恩也是媒體關注的熱點。金正恩的妹妹金與正不久前和文在寅在首爾會面時曾經稱呼他為文總統。一般預料，他們之間互相會以正式官銜相稱，但在互相熟悉後，也不排除雙方互相稱呼對方，「文兄」和「金兄」。

4，會談的組成人員。目前南韓方面的代表成員人選已經出爐，他們是青瓦台祕書室室長任鐘皙、青瓦台國家安保室室長鄭義溶、國家情報院院長徐薰、統一部長官趙明均、國防部長官宋永武、外交部長官康京和。北韓方面人選也已經確定，但選擇不公布。

5，雙方會否宣布永久和平，達成和平協議框架。文金會除了象徵兩韓邁向和解，韓朝是否發表聯合聲明，將朝鮮半島無核化明文在聯合聲明中表現是被媒體最為關注的焦點。

(中國時報)