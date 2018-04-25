北韓願受國際原能機構核查

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中國時報
／綜合報導

南韓媒體報導，據南韓情報部門披露，4月初時任美國中情局長的蓬佩奧見北韓領袖金正恩時，曾當面要求北韓棄核後應接受國際原子能機構核查，對此金正恩表示接受。種種進展均在為北韓與美國首腦順利會面鋪路。

儘管北韓宣布停止核試、廢棄豐溪里核試驗場，且表態願意經談判後放棄核武，但外界始終擔心北韓是否說話算話，要如何檢視北韓確實落實無核化承諾。《東亞日報》24日報導指出，準國務卿蓬佩奧4月初見金正恩時表示，只有在「完全、可驗證的、不可逆轉的」無核化前提下，有關北韓與美國間首腦會晤的工作接觸才會全面展開。他同時還強烈要求北韓接受棄核的驗證程序。且特別提到，北韓以前在接受國際原子能機構核查過程中曾驅逐核查人員，未來雙方達成協議，國際核查組織短期內進入北韓檢驗的程序不可避免。此外他談到「特別核查」的必要性，強調若有必要，核查人員還會要求追加檢查北韓的其他設施。

南韓情報部門指出，對此金正恩回稱，在美國川普政府參加「有誠意的談判」的前提之下，北韓可以在核凍結後接受申報、核查等義務。不過關於接受核查的時間和範圍，金正恩認為，首先應充分聽取美國在私底下提議的相應補償，再作出相應調整。

美國總統川普在美國時間22日於自己的推特上，針對全國廣播公司（NBC）主持人查克·托德宣稱北韓在與美國談判中沒有任何讓步但美國卻讓太多反駁指出，「我們什麼都沒有讓步，而他們同意無核化、關閉試驗場、中斷試驗」，為自己的立場辯護。

(中國時報)

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