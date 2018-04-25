昆山調查台流 關懷弱勢台胞

江蘇昆山近日正在啟動所謂「台流」（困難台商）的調查，希望能給予實質幫忙。圖為今年初大陸國台辦主任劉結一走訪廣西台商。（中新社）

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中國時報
／北京報導
為吸引更多台生赴陸就讀高中及大學，大陸祭出加分政策。圖為上海台商子女學校上課情形。（王爵暐攝）

大陸除《惠台31項措施》為台商提供好的投資政策，也體察要對弱勢台商提供關懷。台商重鎮的江蘇昆山，近日由地方台辦主導一項貧困台胞調查，要了解俗稱「台流」的困難台商在大陸情況。資深台商直言，赴陸幾十年來首次看到「台流」調查，感慨台商在大陸經營不易，風水輪流轉，認為大陸願將部分扶貧資金抽出給台商，給台灣很大啟示。

僅初步收集 登記者有限

昆山台商透露，昆山台辦近日發起問卷調查，向台商群體廣發《在昆貧困台胞台屬登記表》，並透過多個昆山台商微信群組廣為徵集，調查內容除姓名、生日、台胞證號等基本資料，還要求填寫居住房產的產權人、房產面積、年總收入、收入來源、主要開支方面、貧困原因，以及家庭成員情況等。

據了解，此項調查為初步收集，具體協助內容及方式尚未定案，目前已進行近一個月，或因「面子問題」，登記者有限。此外，北京台商協會今年也成立「社會公益部」，並對成員做基本情況調查，將針對遭遇困難的北京台協成員，優先提供急難救助。

具體協助內容 尚未定案

一位資深台商指出，近幾年大陸投資環境改變，勞動成本不斷上漲、法規趨嚴，沒法與時俱進轉型升級的台企，就可能經營失利，「台流」也會越來越多。

另方面，有的台商到大陸因另結新歡「包二奶」，與台灣元配離異，經商失敗後，沒有顏面回台，「二奶」也跑了，只能到處流竄尋覓機會翻身，隨著時間久了年紀大了，不幸生病，台灣家人也不願意來。

台企聯榮譽會長丁鯤華表示，昆山對台商政策常走在最前，這類台流調查他從未見過；從另個角度看「滿可悲的」，過去台商在大陸被認為「台灣錢淹腳目」，現在變成大陸要把扶貧有限資金，抽出部分照顧貧困台商。

台灣政府 應多盡一點力

丁鯤華表示，他樂見這樣的作法，但照顧困難台商更應該由台灣政府和各地台商協會多盡點力，「風水輪流轉，這也給我們很大啟示，台商應更努力團結」。

(中國時報)

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