鼓勵台生來求學 陸祭加分政策

2018年04月25日 04:11 中國時報 陳君碩 ／北京報導 ／北京報導

在大陸落地生根的台商越來越多，子女們也面臨升學問題。近期大陸在升高中及升大學的兩項考試上，給予在陸求學的台生加分政策。升高中考試的台籍考生可加5分，升大學考試可加10分。台商指出，隨著越來越多台商到赴陸定居發展，子女赴陸求學向下延伸，享受此政策的台籍學生將會越來越多。

北京市教育考試院近日公告，參加北京市中考（升高中考試）有八類考生可獲得加分，譬如烈士子女及高危害崗位連續工作3年以上的軍人子女可加20分；因公犧牲警察子女可加10分；歸僑子女、台灣省籍考生、從邊疆、山區、牧區、少數民族聚居地區在初中轉學到北京就讀的少數民族考生等，可加5分。

除升高中，台籍學生在升大學考試也有加分，今年全北京市有六類高考（大學聯考）生可獲得5分至20分不等的加分，烈士子女同樣可加20分，華僑子女、台灣省籍考生、自主就業的退役士兵，可以加10分。

北京台協青年會副會長黃國書受訪指出，就他所知，這是第一次針對台灣籍考生的明文加分政策，對象應是在大陸就讀國高中，要參加大陸升學考試的台商子女為主。

他認為，有的台商子女並不是從小在大陸生長求學，但因父母工作關係，中途轉學到大陸中小學，在課業上未必能完全銜接，會有適應的難度，所以可視為大陸對台商子女給予的酌情照顧。

一位資深台商指出，早期台商子女，多在台灣完成中小學基礎教育，到了大學階段才會到大陸念書，不過近幾年有向下延伸趨勢，有些台商子女從國高中就開始在大陸念書，他認為未來享受到這項加分政策的台籍子弟，可能會越來越多。

(中國時報)