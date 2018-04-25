習莫會4月27登場 聚焦陸印百年大局

友善列印
中國時報
／綜合報導

大陸國家主席習近平與印度總理莫迪將於27至28日在武漢舉行非正式會晤。而莫迪6月上旬亦將出席上海合作組織峰會，短短3個月可望會見習近平2次，陸印關係急速回溫；屆時兩國領導人將圍繞「當今世界百年未有之大變局」進行戰略溝通。

大陸官方日前宣布，習近平將同莫迪於27日至28日在湖北武漢舉行非正式會晤。為營造兩國領導人會見良好氛圍，也傳出大陸同意恢復自去年9月中斷的陸印共用雅魯藏布江等水文數據。

外交部副部長孔鉉佑24日強調，屆時兩國領導人將圍繞當今世界百年未有之大變局進行戰略溝通，並就陸印關係未來發展的戰略性等問題深入交換意見。

事實上，去年陸印才因洞朗邊界問題，發生73天軍事對峙，關係一度緊張。莫迪此次將在4月、6月連續2次訪問大陸，這在一年前是不可能發生的，在陸印外交歷史上，也非常罕見。值得注意的是，大陸外交部還強調「當今世界百年未有之大變局」，或意味此次會晤將對陸印乃至世界關係產生重大影響。

有分析認為，陸印正在聯合下一大棋，事關未來百年的世界格局。此前美國曾想「聯印制陸」，但美國總統川普遲遲不願訪問印度，還對印度發起貿易調查，莫迪在陸美貿易戰火即將點燃的節骨眼訪問大陸，釋放出強烈信號。

而大陸也深知同為新興經濟體的陸印兩國，更存在廣泛共同利益，因此即使去年發生嚴重軍事對峙，雙方關係也迅速回歸正常。這背後自然是為國家利益，在陸美印三角博弈中，美印一度處於蜜月期，然而莫迪訪陸，讓三國關係發生微妙變化。

(中國時報)

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