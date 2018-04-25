陸美頻出招 兩岸關係6月不樂觀

2018年04月25日 04:11 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸力推惠台措施落地，美國頻打台灣牌，6月台海局勢詭譎多變。一方面大陸將舉辦第10屆海峽論壇，這是中共十九大、全國兩會後首場兩岸大規模交流活動，大陸將有新一波惠台措施；另一方面，美國在台協會（AIT）台北辦事處新館將落成，美國派何層級官員來台，及美海軍陸戰隊是否進駐。6月將是決定今年兩岸關係走向的關鍵月。

繼4月大陸對台軍事行動節節升溫後，接下來台海局勢的轉折點恐發生在6月。從大陸這邊來看，第10屆海峽論壇將於6月中上旬在福建舉辦，這不只是十九大乃至兩會後，首次舉辦的兩岸大規模交流活動，更是汪洋出任全國政協主席後的兩岸大規模活動首次亮相。

北京推出「惠台31條」措施，兩會結束後各地施行細則如雨後春筍般落地，而今年恰逢海峽論壇10周年，預料該論壇將持續扮演深化兩岸民間交流重要平台，就如同今年主題─「擴大民間交流、深化融合發展」所言，將會發布更多促進兩岸融合舉措。

當大陸繼續拉攏台灣民眾，華盛頓也沒忘了續打「台灣牌」。除《台旅法》深化台美官方、軍事交流，AIT將在6月12日遷址內湖新館，屆時出席典禮美國官員層級多高，以及美國海軍陸戰隊是否進駐，都成關注焦點。

撇除來台美官員層級不論，從AIT處長楊甦棣言論來看，美海軍陸戰隊進駐顯然很有譜；這形同美國將AIT視同駐外使領館，不只對美台關係具重大意義轉變，也將牽動陸美台三方關係。

可以預見的是，6月台海局勢在陸美雙雙出招情況下並不平靜。一方面大陸不斷繼出惠台政策，民進黨政府則加以阻撓；一方面美國頻打台灣牌，台灣獨派樂當馬前卒，民進黨政府如無法理性面對，以和解精神出發，6月之後恐是兩岸關係更惡化開端。

(中國時報)