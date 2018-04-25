周繼祥今會劉結一 磋商國共論壇

2018年04月25日 04:11 中國時報 呂佳蓉／台北北京連線報導

周繼祥一行赴陸行程

負責籌畫國共論壇的國民黨大陸事務部主任周繼祥，今日將率團赴北京，為延宕已久的國共論壇事宜與陸方磋商，並於今日傍晚與國台辦主任劉結一會面。知情大陸人士表示，只要民進黨政府肯讓國民黨黨主席吳敦義赴大陸，「吳習會」成行可能性相當高。據悉，吳敦義赴陸申請表格都已填好，最快本周、最慢下周就會向府方遞件。

國共兩黨的「兩岸經貿文化論壇」一延再延，遲未公布時間，周繼祥已多次赴陸與大陸方面討論國共論壇事宜。

吳敦義18日在中常會上嚴正聲明，反對台獨是國民黨堅定主張，此舉是為維護中華民國尊嚴，維護兩岸和平穩定；他強調，「我堅決反對台獨，這是不能改變的，因為一旦走上台獨的路，是自絕於中華民族、自絕於中華文化的弟子」。

此前外界認為，大陸方面對吳敦義兩岸立場抱有疑慮，但是知情的國民黨人士表示，北京已對吳敦義的政治論述與立場達成共識，「這方面已經沒有問題」，吳無法赴陸非立場問題。

針對國共論壇時間，以及大陸備有由國民黨前黨主席連戰赴陸代打國共論壇備案，知情大陸人士坦言，一切並不都操之在陸方，若民進黨政府肯放行，國共論壇成行相當高。

而由於川金會將於5月底6月初登場，「吳習會」可望在5月初至中旬舉行，且現任黨主席赴陸共開國共論壇才有意義，否則除連戰外，其他人選將面臨代表性不足問題。

據了解，周繼祥一行今日上午抵達北京，當天晚間受陸方款宴，晚宴上可能將會見大陸國台辦主任劉結一。知情的陸方人士也說，明日將有我方學者講題座談，座談題目與今年九合一選舉，以及兩岸關係有關，包括台大政治系教授左正東、國政基金會內政組召集人黃德福等將參與。

此外，周繼祥一行還將與全國台灣同胞聯誼會交流，並進行餐敘；周還將會見台商團體。據悉，待周返台後，後續還會有4個藍營團體分赴北京、上海、廈門做交流。

(中國時報)