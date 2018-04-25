廂型車闖人行道 逾10死15傷

2018年04月25日 04:11 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

加拿大多倫多市北部的商業大街上，有一輛廂型車衝撞多人，警察忙著採證。（路透）

加拿大多倫多市北約克區繁忙的商業大街，24日發生白色出租廂型車高速衝撞路人事件，造成至少10人喪生、15人受傷，傷者有亞裔與華裔、無台灣人。警方已逮捕25歲大學生米納希恩，偵訊後認為他「蓄意」撞人，並排除與正在多倫多召開的七大工業國集團（G7）部長會議有關。嫌犯犯案動機仍未明朗。

多倫多警方指出，嫌犯米納希恩是大多倫多地區列治文山市居民，沒有犯罪前科、與恐怖組織無關聯。警方也強調無證據顯示國家安全受到威脅，不過也未排除此案涉及恐怖主義。有報導稱犯嫌目前就讀多倫多的聖力嘉學院（Seneca College）。

據與嫌犯同年的該學院學生范姆稱，米納希恩是「社交白痴」、「幾乎不與任何人交談」。有消息人士說，此次事件有3名傷者是該學院英語學校學生。

排除鎖定G7會議

30歲法律系學生畢帛莉驚魂未定地表示，案發於午餐時間，陽光燦爛的人行道上，人潮絡繹不絕，突然間尖叫聲此起彼落。一名老婦人遭疾馳衝上人行道的廂型車撞飛，翻落在車頂，接著摔落地上，頭部湧出鮮血。該車不但輾過老婦，還加速撞向其他路人。

42歲目擊者齊涅里說，當時聽見有人尖叫、嘶吼，他轉身一看，有輛廂型車以Z字形移動，朝人群衝去。他看到有人倒在地上，有人按壓傷者心臟進行急救，「還看到有兩個人在我面前死去」。

傷者有亞裔與華裔

56歲計程車司機巴杜看見該廂型車，開往G7成員國部長開會的方向，突然轉向人行道。他說：「當時猜想他或許是要交貨。然而車速卻非常快。然後就看見他輾壓若干行人。」有位女士被逼到公車候車亭後跌倒，玻璃碎落到她身上。廂型車接著仍「不斷地衝撞」。

慘劇發生後，警方拉起的封鎖線內街區，可見多具以橘布覆蓋的遺體，地面還散落許多人遺落的鞋和車輛碎片等物。

加國總理杜魯道推文哀悼遇害者：「我們的心與多倫多央街和芬治大道這起慘痛事件受害者同在。」他並感謝第一時間趕赴現場的救援人員。該處設置臨時悼念場地，有許多民眾前往致哀。

(中國時報)