傳喚毆人退警 群眾圍警局

退休警消等團體24日持續發起「警消不服從」遊行活動，中正一分局上午準備傳喚涉案退警時，引發花蓮團結聯盟成員不滿，爆發推擠衝突。（郭吉銓攝）

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中國時報
／台北報導

退休警消不服從陳抗行動連兩天進行，前天下午爆發花蓮團結聯盟的退休軍警打傷4名記者事件，讓遊行變調。中正一分局查出3名涉案人身分，昨傳喚說明，引來群眾不滿，一度動員包圍警局，爆發激烈推擠衝突。涉案康姓男子隨即主動到案，坦承確有推擠，否認動手，訊後請回，將再傳喚另2名涉案人。

退休警消不服從行動昨持續進行，爭取權益，但前天下午在經過監察院大門前，遊行隊伍突然轉進監察院抗議，在場採訪的中視張姓攝影記者，因被群眾擋到鏡頭，要求群眾讓一下，卻引來群眾不滿口角，在場穿著花蓮團結聯盟紅衫的退休軍警上前動拳毆打記者，在旁TVBS劉姓等3名記者見狀攔阻，也同遭圍毆。

警方趕緊將4名受傷記者送醫治療，其中TVBS的3名記者提告，當晚即根據現場蒐證帶，查出康姓、廖姓及伍姓退休軍警3人涉案。

由於涉及媒體採訪權益，在嚴懲暴力的要求下，警方昨天傳喚3人，要在昨天上午11時到案說明。

不過，上午10時30分，警方發現花蓮團結聯盟成員在台北火車站集結，於是派員趕往送交傳喚通知書，引發其他群眾不滿抗議拒收，並再動員轉往包圍中正一分局，引爆推擠衝突，約半小時後結束。

事後，康男在花蓮團結聯盟會長李孟萍陪同下到中正一分局接受調查，康某坦承有在現場，並發生推擠，否認出手打人，警訊後將他請回，並擇期傳喚另2人到案。

台北市警局及警政署呼籲對年改持不同意見及訴求的民眾，以理性和平方式表達意見，若有暴力行為，必蒐證依法究辦，貫徹公權力執行。

(中國時報)

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