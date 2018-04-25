暖男鎢鋼大王 爆金援女密友

2018年04月25日 04:11 中國時報 鄭薇心／台北報導

《周刊王》《時報周刊》精采內容

兩度登上國際成人雜誌《花花公子》封面女郎的F奶波蘭辣模米卡（Izabela Mika），涉嫌與48名台灣騙徒合組跨國電信詐騙集團。他們將波蘭5處別墅當成基地，鎖定大陸民眾跨海行騙，近1年來得手約台幣6500萬元。波蘭警方月前一舉擒下50人，其中還有2名台灣孕婦，雖然米卡喊冤，但因證據確鑿，一度遭到羈押。警方查出，米卡幾乎一手打理共犯食衣住行，等同「包養」48名台灣騙徒！

國民黨中常委廖萬隆為「春保森拉天時鎢鋼集團」總裁，擁有「鎢鋼大王」的美譽，然而，一名科技公司女董座向《周刊王》指控，她原本認為廖萬隆是個貼心暖男，每周煲湯替他補身，兩人之間還有一支「祕密專線」，豈料一封黑函曝光後，廖不但避不見面，還要求拿回台幣1800萬元的投資款，並涉及侵吞2克拉「鎢鋼鑽石戒指」，他的老婆張春桂甚至上門興師問罪！

面對指控，廖萬隆表示，做生意本來就要算清楚，「這只是我和她（女董座）之間單純的生意糾紛。」至於「鎢鋼鑽石戒指」一事，廖萬隆說，女方曾要他賣掉戒指，現在戒指由律師保管。

農曆年間，有「台灣賭神」之稱的戴子郎帶著子弟兵，飛到歐洲賽普勒斯的MERIT賭場「大戰」，靠著百家樂狂贏8萬5千美元（約台幣250萬元），然而賭場竟遲遲不支付。2個多月來，戴子郎多次催討未果，他日前再度前往MERIT賭場理論，還聘請律師準備跨海告官，《周刊王》直擊整個過程，而MERIT賭場至截稿前無回應。 《時報周刊》報導，「伊林娛樂」藝人夏如芝養髮有術，每次現身，一頭秀髮總是格外搶鏡，日前更成為「美髮Quame閨蜜‧瑰蜜伊萊恩養髮組」的形象代言人！不過，她自爆剛出道拍戲時，因為不懂養髮的重要，加上壓力太大，一度慘遇「鬼剃頭」，頭皮禿了一大塊！《周刊王》本期附贈「小蔡詩芸」黃嵐嵐跨頁美照！更多精采內容，詳見今日「聯姻」上市的《周刊王》《時報周刊》。

(中國時報)