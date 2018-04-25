大腿藏安毒闖韓 台男遭逮

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中國時報
／台北報導

31歲男子魏宇玄，疑似是跨國運毒集團幹部，本月20日從桃園飛抵韓國釜山機場時，遭台韓警方合作，從其大腿內側起獲33公克安非他命。警方研判，魏嫌可能是最近準備改走東北亞路線，才夾帶少量毒品測試闖關，或攜帶「MIT」的安毒樣品給買家參考，依當地法律，魏恐將面臨重刑，案由警方擴大偵辦中。

警方指出，今年迄今，已發生10起台嫌充當空中飛人，夾帶毒品到台灣、澳洲及韓國等地的毒品走私案，其中韓國就已破獲5起、共11名台嫌，走私18公斤安毒，這些嫌犯幾乎都沒有毒品前科，為了數萬元之利，鋌而走險。

警方調查，魏嫌有公共危險前科，平日在新竹活動，去年曾多次前往馬來西亞。去年底，警方偵破2起自馬國夾帶K他命回台案件，發現5名運毒嫌犯都來自新竹，懷疑魏也是運毒集團成員，於是對他展開監控，但魏從此之後就轉趨低調，不曾出國。

警方發現，魏嫌20日隻身前往韓國，經駐韓聯絡官緊急通知韓警，在釜山機場將魏嫌攔下檢查，果然從其大腿內側，查獲以膠帶綑綁的3小包塊狀安毒。警方研判，這批毒品可能是台灣製造的樣品，要先交給韓國買家驗貨。

警方表示，安非他命在韓國的價格，約是國內的5至10倍，在暴利的誘惑下，跨國運毒集團近來紛紛鋌而走險運毒到韓國。另澳洲警方上周在布里斯本查獲2名台嫌走私4.5公斤安毒，他們也都是來自新竹縣，警方將調查有無關聯，追查幕後主嫌。

(中國時報)

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