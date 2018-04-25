童仲彥揭走路工 姚文智提告

民進黨立委姚文智發起422機蛋大遊行，卻遭網友爆料私下徵求「走路工」，引發爭議。台北市議員童仲彥24日再度出面，自稱掌握走路工證據，並秀出LINE「無碼版」紀錄，對話顯示有人在422當天幫忙動員民眾，明指「點完名，每人現領500」。（童仲彥提供）

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中國時報
／台北報導

民進黨立委姚文智發起422機蛋大遊行，卻遭網友爆料私下徵求「走路工」，引發爭議。台北市議員童仲彥24日再度出面，自稱掌握走路工證據，並秀出LINE「無碼版」紀錄，對話顯示有人在422當天幫忙動員民眾，明指「點完名，每人現領500」。姚除委託律師提告，也透過辦公室表示，「我就當走路踩到狗屎。」

姚怒指走路踩到屎

童仲彥昨表示，他和姚文智是好朋友，寧可相信姚本人不知情。姚文智之前稱這是「腳尾飯」，還指控是柯文哲網軍操作，才讓網路義勇軍不滿，紛紛跳出來爆料指控。對於姚文智反擊要提告，他不滿嗆聲，「歡迎來告。」

童仲彥強調，若這是腳尾飯，他會吃下去，若這不是腳尾飯，希望姚文智道歉，還網路義勇軍清白，否則之後會公布姚當天怎麼發送號稱銷售一空的「Tawan Taipei」的螢光綠T恤。

姚文智不滿議員童仲彥爆料，24日上午委託律師陳友炘到台北地檢署控告童涉嫌加重誹謗罪。姚文智的委任律師陳友炘強調，來參加這場遊行活動的民眾，都是自發性的，主辦單位從來沒有發放所謂500元的走路工，童仲彥說法不實。

昨台北市長柯文哲也被問及走路工爭議，他僅強調，這應該去問姚文智，「問我幹什麼？」還反問媒體，你是要我講錯話嗎？隨後即離開活動現場，不願再多說。

柯笑回「問我幹嘛」

對於年底首都市長選戰，民進黨是否再次禮讓柯文哲，引發黨內「反柯」、「挺柯」不同聲浪。柯文哲24日被問到要不要主動對綠營釋出合作意願？他也回應，政治本來就要多一點朋友、少一點敵人，「你沒發現我最近打不還手、罵不還口嗎？」

另外，姚文智周日反柯遊行當晚，出席遊行的市黨部主委黃承國和數名民進黨議員，甚至行政院發言人徐國勇，與柯文哲同台出席宮廟聚餐，黃甚至陪著柯逐桌敬酒。

柯文哲則說，周日活動是木柵天上聖母廟遶境拜拜，他每年都會去，今年也去了，總不能他一去，大家全部跑光，（一起吃飯）這很正常；但他也說，氣氛不會尷尬，且其實意識形態對老百姓不是那麼重要，大家吃飯、快樂就好，不要想那麼多。

(中國時報)

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