土地流標2次 底價逕打9折

新北市府修正土地標售相關辦法，圖為2年前台北港特定區土地標售的景象。（新北市地政局提供）

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中國時報
吳岳修／新北報導

房地產景氣波動大，新北市政會議24日修正通過區段徵收土地租售辦法修正案，未來若土地標售流標2次，可比照法院拍賣底價直接打9折，第3次流標後，可再打9折即市價81折，不必再像過去提報委員會檢討價格「曠日廢時」，創造土地最大效益。

掌握最佳標售時間

市政會議24日通過「新北市辦理區段徵收取得可供建築土地出售出租及設定地上權辦法」修正案。地政局主祕徐鳳儀指出，各縣市都有土地標售案的相關彈性作法，新北市因此修法因應。

目前全市區段徵收抵費地，約有25筆大面積土地流標，分別是台北港12筆、新莊北側9筆、新店央北4筆，共計1萬6000多坪土地，市價約100億元左右。

徐鳳儀舉例，房地產景氣波動大，過去標售土地缺乏彈性，流標後必須要提交委員會重新檢討價格，等到價格重新訂定後，可能已錯過最佳標售時間。2014年10月台北港區段徵收「第三種商業區」土地拍賣案為例，最高底價每坪61萬最後流標；到2017年12月標售時，已調整為每坪45萬，底價打74折，但光流標後重新提報委員會，已浪費許多時間。

若4度流標 暫緩招標

地政局區段徵收科長鄭景汎表示，這次修正辦法讓價格更有彈性，連續2次流標就可以直接打9折，第3次流標後重新招標再打9折，相當於底價81折，若第4次仍流標，地政局就會暫緩招標，重新檢討土地使用分區。

鄭景汎也說，土地流標不外乎價格太高，過去要重新鑑價、訪價後調整底價，最後再重新公告招標，整個過程走完至少半年，因此修改相關辦法。

(中國時報)

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