文化基金會做公家生意 難管

桃園市議員舒翠玲（左）抨擊文化基金會不受議會監督，爽領高薪卻不務正業，議長邱奕勝指示以後要來備詢。（甘嘉雯翻攝）

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中國時報
／桃園報導

今年3月15日倉促成立的桃園市文化局閩南民俗文化科，取代原視覺藝術科，遭多位議員炮轟為選舉而成立，其中文化基金會承辦閩南業務，但非公務人員卻爽領高薪，97％預算來自公家單位，也不用到議會備詢，議長邱奕勝已指示相關人員要來列席。

議長指示 相關人員需列席

市議員魯明哲表示，曾建議由文化局長兼任執行長但卻未果，而採購招標沒發包卻決定自己做，相關細節文化局與市議會都管不到，委外發包讓人看得膽戰心驚。市議員舒翠玲指出，文化基金會執行長不來備詢，執行長劉子琪應該在文化藝術很專業，但她在亞洲大學網站上創作有三，一為平衡派系民進黨無望執政，第二個創作是蔡英文的變與不變，第三為怕被遺忘的政治鬥爭：「鄭文燦市長到底是用什麼樣的人來文化基金會擔任執行長做文化藝術工作，好可怕！」

議員表示，除地景藝術節外，正港的閩南業務，包括全套閩南文化節，包括桃園國際民俗藝術節（土地公文化節）、桃園電影節、桃園市國樂團，還有閩南藝閣嘉年華、半年節補運、創意閩南等大型活動，閩南及民俗文化科完全沾不到邊，反而由文發科全部委由文化基金會接手辦理，感覺掛羊頭賣狗肉。

文化局：爭取動用二備金

桃園市文化局長邱莊秀美解釋，該局因新設美術館、人力不足，因此原先在視覺藝術科負責三大美術業務的人員，歸給美術館，部分業務由閩南及民俗文化科支援，如有相關必要經費，會爭取動用第二預備金，今年6月也會編列明年度預算，初估約1億餘元。

(中國時報)

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